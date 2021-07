Hertha BSC testet gegen Europa-League-Sieger Villareal

Hertha BSC (l. Javairo Dilrosun) spielt im Trainingslager in Österreich gegen hochkarätige Gegner.

Berlin. Diese Vorbereitung hat es in sich: Nach dem feststehenden Duell gegen den FC Liverpool hat Hertha BSC einen weiteren namhaften Testspielgegner bekannt gegeben. Im Trainingslager in Leogang/Österreich (25. Juli bis 1. August) trifft der Fußball-Bundesligist am 28. Juli auf den FC Villareal.

Stattfinden wird die Partie im Alois-Latini-Stadion in Zell am See (18.15 Uhr). Sport1 überträgt das Spiel live.

In der vergangenen Saison belegte Villareal in Spaniens erster Liga „nur“ Rang sieben, doch parallel gewann das Team von Trainer Unai Emery die Europa League. Im Finale hatten sich die Spanier mit 11:10 im Elfmeterschießen gegen Manchester United durchgesetzt.

Hertha BSC testet auch gegen Gaziantep

Darüber hinaus terminierte der Hauptstadtklub noch ein weiteres Freundschaftsspiel. Am 31. Juli trifft Hertha auf Gaziantep FK aus der Türkei. Das Duell mit dem türkischen Erstligisten wird in der Sportplatzstraße in Mittersill ausgetragen, Anstoß ist um 18:15 Uhr. Tickets für beide Vorbereitungsspiele werden ausschließlich an der jeweiligen Tageskasse verkauft.

Damit stehen im Salzburger Land herausfordernde Aufgaben auf dem Programm. Für die nötige Wettkampfhärte kann das nicht schaden. Am 7. August (15:30 Uhr) steht bereits das erste Pflichtspiel an. Dann sind die Berliner in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Meppen zu Gast.

