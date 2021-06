Ist das das neue Trikot von Hertha BSC?

Berlin. Sommer für Sommer wird es von den Fans mit Spannung erwartet: das Trikot des jeweiligen Herzensklubs. Im Fall von Hertha BSC brach im vergangenen Jahr ein regelrechter Jubelsturm los – das schlichte blau-weiße Design ohne Sponsoren-Logo erwies sich als echter Volltreffer.

Das mutmaßliche Jersey für die Saison 2021/22 findet beim Berliner Anhang indes weniger Zuspruch. In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos des vermeintlichen Hertha-Trikots, das noch nicht offiziell vorgestellt wurde.

Der Look: Weißer Grund mit blauen, schraffierten Längsstreifen, dazu das Logo des neuen Sponsors Autohero in den Farben Schwarz und Orange.

Fans von Hertha BSC äußern sich kritisch

Die ersten Fan-Reaktionen gehen in eine klare Richtung. „Als Schlafanzug okay“, schreibt etwa User Reiner, „als Hertha-Trikot grottenhässlich.“ Nutzer @Hauptstadtlicht sieht es ähnlich: „Da sehen meine Putzlappen besser aus.“ User Glover meint knapp: „Oh, nein, bitte nicht...“

Andere finden das Design nicht ganz so dramatisch. „Umso länger ich das Trikot angucke, desto weniger schlimm finde ich es“, heißt es auf dem Account Hertha BSC Edits. User Marcel schreibt: „Finde es jetzt nicht so brutal, aber es gab schon schlimmere.“

Nutzer Friedrich meint: „Das könnte ein bisschen mehr blau sein, aber sonst ist das doch voll okay. Keine Ahnung, was ihr alle habt.“ Der Account Big City Club wagt sogar eine „unpopuläre These: Das neue Design ist eine erfrischende Alternative zu den immergleichen vollflächigen Streifen. Wirkt heller, leichter. Freue mich auf die Präsentation, das wird angezogen viel besser aussehen.“

Über Geschmack und Stil lässt sich bekanntlich streiten. Ein Kassenschlager wie das Modell aus dem Vorjahr dürfte das neue Trikot allerdings kaum werden. Allein schon wegen des Sponsorenlogos.

