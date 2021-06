Mit Boateng und Serdar: Hertha BSC startet Leistungstest

Berlin. Neustart mit neuen Gesichtern: Hertha BSC ist mit den Zugängen Kevin-Prince Boateng (34) und Suat Serdar (24) in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit gestartet. Am Montag absolvierten die Profis des Fußball-Bundesligisten leistungsdiagnostischen Tests auf dem Klub-Gelände.

Dabei standen allerhand Reaktions-, Koordinations- und Beweglichkeitsübungen auf dem Programm. Mit dabei war neben dem gebürtigen Berliner Boateng noch ein weiterer Rückkehrer: Davie Selke (26), der nach einem Leihgeschäft mit Werder Bremen künftig wieder für Hertha spielt.

Davie Selke ist nach seine Leihstation in Bremen zurück bei Hertha BSC:

Foto: Jan-Philipp Burmann / Hertha BSC/Pool

Auf die EM-Teilnehmer Dedryck Boyata (Belgien), Vladimir Darida (Tschechien) und Peter Pekarik (Slowakei) muss Cheftrainer Pal Dardai indes noch verzichten. Während Boyata und Darida im Viertelfinale stehen, ist das Turnier für Pekarik zwar beendet, allerdings bekommt der Rechtsverteidiger zusätzlichen Urlaub.

Drei deutsche Profis von Hertha BSC mit Olympia-Chancen

Darüber hinaus fehlen vorerst auch Innenverteidiger Omar Alderete, der mit Paraguay bei der Copa America im Viertelfinale steht, sowie Offensiv-Alleskönner Matheus Cunha und Sechser Lucas Tousart. Sie sind für die Olympia-Mannschaften von Brasilien und Frankreich nominiert.

Für die deutsche Tokio-Auswahl kommen Arne Maier, Maximilian Mittelstädt und Jordan Torunarigha in Betracht. Noch hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz seinen Kader aber nicht bekannt gegeben.

Suat Serdar ist in diesem Sommer vom Schalke 04 zu Hertha BSC gewechselt.

Foto: Jan-Philipp Burmann / Hertha BSC/Pool

Ab Donnerstag bezieht Hertha BSC ein erstes Trainingslager in Neuruppin. Dort finden am 1. und 7. Juli Testspiele gegen Neustadt und Neuruppin statt. Am 10. Juli absolvieren die Berliner einen Test gegen den SV Babelsberg, ehe ein Kräftemessen mit Hannover 96 (14. Juli) folgt.

Vom 25. Juli bis 1. August wollen sich die Bundesliga-Profis im zweiten Trainingslager in Leogang (Österreich) den Feinschliff holen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.