Vladimir Darida von Hertha BSC bangt um Achtelfinal-Einsatz

Prag. Fragezeichen hinter dem EM-Achtelfinal-Einsatz von Hertha-Profi Vladimir Darida: Ein Einsatz des tschechischen Mannschaftskapitäns am Sonntag (18 Uhr) gegen die Niederlande steht auf der Kippe.

Der Berliner Mittelfeldspieler hat das Abschlusstraining am Sonnabend in Prag verletzungsbedingt verpasst, wie die Tschechen mitteilten. Die Verletzung hatte der 30-Jährige sich demnach in der Einheit am Vortag zugezogen, Details nannte der Verband nicht.

Derzeit kümmern sich die Physiotherapeuten um Darida. Ob es für einen Einsatz gegen die Niederländer in Budapest reicht, soll im Laufe des Tages entschieden werden.

Profi von Hertha BSC erlebt kuriose Panne im Flugzeug

Den geplanten Flug zum Achtelfinal-Spielort Budapest haben Darida und Co. derweil nicht wie geplant antreten können. Weil sich eine Rettungsrutsche am Flugzeug versehentlich mit Luft füllte, hob der Flieger am Sonnabend in Prag nicht ab.

Die Spieler befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits in der Maschine. „Wegen technischer Probleme am Flugzeug wird das tschechische Team am Nachmittag nach Budapest fliegen“, hieß es von Verbandsseite.

