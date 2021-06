Zwei Trainingslager: Sommerfahrplan von Hertha BSC nimmt Form an

Es geht los! ⚽🏆 Dedryck #Boyata startet am Samstag als erster Herthaner in die @EURO2020. #Pekarík und #Darida folgen am Montag, während @alderete_20 am Dienstag bei der @CopaAmerica erstmals im Einsatz ist: https://t.co/6mGPJh7CuQ ⬅#HerthaInternational 🌍 #HaHoHe pic.twitter.com/tpy2i7EcCN