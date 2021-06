Hertha BSC: Gebrauchtwagenhändler wird Hertha-Sponsor

Berlin. Hertha BSC geht mit einem neuen Hauptsponsor in die Saison 2021/22. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekanntgab, wird Autohero als Teil der AUTO1 Group, die im Jahr 2012 in Berlin gegründet wurde und heute Europas führende digitale Automobilplattform ist, ab Sommer auf dem Hertha-Trikot zu sehen sein. Das Berliner Unternehmen wird für mindestens zwei Jahre die Brust des Hauptstadtklubs zieren und löst somit Homeday ab dem 1. Juli offiziell ab. Eine Option für eine dritte Saison ist ebenfalls vorhanden.

Neben den klassischen werblichen Präsenzen von Autohero in und um das Stadion herum wird der Fokus vor allem auf der Aktivierung der Fans liegen – sowohl physisch als auch digital. Die Partnerschaft mit Hertha BSC ist für Autohero das erste Engagement im deutschen Spitzenfußball.

Hertha BSC freut sich über Berliner Unternehmen

„Wir haben in den vergangenen Wochen im Akquisitionsprozess für den neuen Hauptsponsor viele intensive Gespräche geführt. Mit Autohero haben wir den Partner gefunden, der außerordentlich gut zu Hertha BSC passt. Autohero revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt, befindet sich auf klarem Wachstumskurs, kommt aus Berlin und ist somit ein perfekter Fit zu unseren Ambitionen. Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei unserem bisherigen Hauptpartner Homeday für die erfolgreiche und auch im Juni noch laufende gute Zusammenarbeit bedanken“, sagte Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hertha BSC.

