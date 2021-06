Neu-Manager Bobic: Sportdirektor Friedrich bleibt bei Hertha BSC

Berlin. Arne Friedrich bleibt Sportdirektor beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Dies verkündete Fredi Bobic bei seiner Vorstellung als neuer Geschäftsführer Sport am Dienstag.

Ex-Hertha-Kapitän Friedrich, der 2019 als Performance Manager zurückgekommen war, wurde vor der abgelaufenen Saison zum Sportdirektor befördert. Zuletzt hatte er seine Zukunft jedoch offen gelassen.

Fredi Bobic ist ab 1. Juni Sport-Geschäftsführer von Hertha BSC.

Foto: Uwe Anspach / dpa

„Ich bin total glücklich, dass wir es geschafft haben, ihn zu überzeugen“, sagte Bobic. Friedrich hatte im Januar die sportliche Abteilung verantwortet, nachdem sich der Klub von Bobics Vorgänger Michael Preetz und Ex-Trainer Bruno Labbadia getrennt hatte.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag war bereits verkündet worden, dass der aktuelle Coach Pal Dardai auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.