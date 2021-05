Hertha BSC: Khedira-Abschied ohne Happy End

Hertha BSC verpasst es, Sami Khedira zum Karriereende einen Sieg zu schenken. Emotional geht’s beim 1:2 in Hoffenheim trotzdem zu.

Sinsheim/Berlin. Zu einem Erfolg reichte es zwar nicht mehr, aber immerhin zu tollen Gesten: Hertha BSC hat im letzten Karriere-Spiel von Rio-Weltmeister Sami Khedira (34) bei der TSG Hoffenheim 1:2 (1:0) verloren. Damit beenden die Berliner die Saison mit 35 Zählern auf Tabellenplatz 14.

Vladimir Darida hatte Hertha in dem tabellarisch bedeutungslosen Spiel mit seinem ersten Saisontor in Führung geschossen (43. Minute), ehe Hoffenheims Sargis Adamyan kurz nach der Pause ausglich (49.). Den Schlusspunkt setzte TSG-Angreifer Andrej Kramaric in der ersten Minute der Nachspielzeit.

Im Fokus stand jedoch vor allem Khedira, der das Spiel zwar nicht entscheidend prägen konnte, aber emotional verabschiedet wurde. Bei seiner Auswechslung in der 74. Minute stand das komplette Hertha-Team samt Trainern und Betreuern Spalier, eingekleidet in Khedira-Trikots von sämtlichen Karriere-Stationen des Champions-League-Siegers.

Hertha-Coach Pal Dardai bedauerte das Karriereende Khediras. „Ich hätte mir gewünscht, dass er als Stand-by-Profi bei uns weitermacht“, sagte der Ungar, „Sami hat uns sehr geholfen.“

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

