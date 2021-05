Hertha BSC bis Saisonende ohne Piatek, Jarstein verlängert

Berlin. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in den restlichen beiden Saisonspielen auf Stürmer Krzysztof Piatek verzichten. Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, zog sich der 25 Jahre alte Pole beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Schalke 04 am Mittwoch eine Fraktur im Sprunggelenk zu. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstagvormittag.

Trainer Pal Dardai hatte bereits gegen Schalke viele Ausfälle zu beklagen. Unter anderen fehlten im Abstiegskampf zuletzt Angreifer Jhon Cordoba, Offensivspieler Matheus Cunha, Maximilian Mittelstädt und Ex-Weltmeister Sami Khedira. Hertha belegt mit derzeit 34 Punkten den 13. Tabellenplatz und kann sich mit einem Sieg am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln einen Spieltag vor Saisonende den Bundesliga-Verbleib sichern.

Torwart Jarstein ist nach Pekarik dienstältester Spieler bei Hertha BSC

Rune Jarstein wird derweil auch in der kommenden Saison für Hertha zwischen den Pfosten stehen. Der 36-Jährige unterschrieb ein neues Arbeitspapier mit einer Gültigkeit bis 2023. „Rune ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Mit seiner Erfahrung und seinem Stellenwert im Team ist er extrem wichtig für uns. Deshalb freuen wir uns, dass er uns erhalten bleibt“, sagte Sportdirektor Arne Friedrich über den inzwischen dienstältesten Herthaner nach Peter Pekarik, der seit über sieben Jahren mit unserer Fahne auf der Brust aufläuft.

„Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Hertha BSC und in Berlin total wohl fühle. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Ich möchte auch die nächsten Jahre mithelfen, dass Hertha BSC eine erfolgreiche Zukunft hat. Dafür gebe ich jeden Tag alles“, zeigte sich der Norweger glücklich über die Vertragsverlängerung. In der laufenden Saison wird Jarstein wegen der Folgen einer Corona-Infektion nicht mehr zum Einsatz kommen.

Noch mehr zu Hertha BSC finden Sie hier.