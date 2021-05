Hertha BSC: Corona-Fall bei Gegner Schalke – Training abgesagt

Foto: we Anspach / dpa

Eigentlich sollten Mark Uth und Schalke 04 am Mittwoch Hertha BSC empfangen. Ob es dazu kommt, ist aktuell fraglich.

Gelsenkirchen. Droht Hertha BSC schon wieder ein veränderter Spielplan? Von dem letzten Nachholspiel am Mittwoch (18 Uhr, Sky) hat Gegner Schalke 04 einen positiven Corona-Test verzeichnen müssen. Im Rahmen der täglichen Schnelltestung wurde ein Spieler des Absteigers positiv auf COVID-19 getestet. Dies teilte der Klub am Montag mit, ohne den Namen des betroffenen Profis zu nennen. Alle anderen Tests fielen negativ aus.

Die „Knappen“ sagten im Zuge dessen auch ihr geplantes Mannschaftstraining ab und führten umgehend eine zusätzliche PCR-Testreihe durch, deren Ergebnisse am Dienstagvormittag erwartet werden. Ob der Coronafall das Nachholspiel gegen Hertha BSC beeinträchtigt, konnte der Revierklub „zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten“.

Ursprünglich wollte sich Schalke bereits ab Dienstag in ein für alle Teams verpflichtendes Quarantäne-Trainingslager begeben. Der Mannschaftsarzt und Hygienebeauftragte Patrick Ingelfinger werde nach den Ergebnissen der PCR-Testung mit den zuständigen Behörden in Kontakt treten und falls notwendig weitere Maßnahmen besprechen und einleiten, hieß es.

Bekommt Hertha BSC Punkte am grünen Tisch?

Im schlimmsten Fall ergeht es den Schalkern so wie zuletzt Hertha BSC. Nach positiven Tests bei Chefcoach Pal Dardai, Co-Trainer Admir Hamzagic, Linksverteidiger Marvin Plattenhardt und Angreifer Dodi Lukebakio hatte sich die gesamte Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne begeben müssen.

Sollte es tatsächlich so kommen, wäre die Partie nicht mehr bis zum eigentlichen Saisonende am 22. Mai durchführbar. Unter Umständen könnten die Punkte dann durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am grünen Tisch vergeben werden.

Maßgeblich für eine derartige Entscheidung dürfte sein, ob sich ein grob fahrlässiger Verstoß gegen das Hygienekonzept seitens des betroffenen Schalker Profis nachweisen lässt.

Fest steht bislang nur: Schalkes Vorbereitung auf die Partie gegen Hertha BSC läuft alles anderes als geplant.

