Hertha BSC muss gegen Schalke und Köln ohne Cunha auskommen

Mit sieben Toren und sechs Vorlagen in dieser Saison bester Scorer von Hertha BSC: Matheus Cunha (l.)

Berlin. Hertha BSC muss im letzten Nachholspiel auf Schalke am Mittwoch (18 Uhr, Sky) auf Topscorer Matheus Cunha verzichten. Wie der Berliner Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab, hat sich der Brasilianer eine Bandverletzung im Sprunggelenk zugezogen. Auch für die Partie gegen den 1. FC Köln am Sonnabend (15.30 Uhr) plant der Hauptstadtklub ohne Cunha.

Seine Verletzung hatte sich der 21-Jährige beim jüngsten 0:0 gegen Arminia Bielefeld am Sonntag zugezogen. Er war nach einer Stunde ausgewechselt worden.

Darüber hinaus muss Hertha BSC gegen Schalke auch ohne Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt auskommen. Das Eigengewächs hatte gegen Bielefeld bei einem Zusammenprall eine Kopfverletzung erlitten.

Auch Maxi Mittelstädt fehlt Hertha BSC

In der Nacht zu Montag blieb Mittelstädt zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Diagnose: Gehirnerschütterung. Ob er rechtzeitig für die Partie gegen Köln fit wird, bleibt abzuwarten. Als ein möglicher Ersatzkandidaten steht Jordan Torunarigha bereit, allerdings ist der Linksfuß eigentlich Innenverteidiger.

Maximilian Mittelstädt wird Hertha BSC nach seiner Kopfverletzung ebenfalls fehlen.

Foto: Pool / Getty Images

Herthas zweiter etatmäßiger Linksverteidiger Marvin Plattenhardt befindet sich nach seiner Corona-Erkrankung noch im Aufbautraining. Inwieweit Trainer Pal Dardai schon wieder mit dem 29-Jährigen plant, ist noch offen.

Hertha BSC hat vorerst keinen Torwarttrainer mehr

Als Vertreter für den vielseitigen Cunha hat der Coach diverse Optionen. Vladimir Darida wäre die logische Wahl für eine Ersatz im zentral-offensiven Mittelfeld. Auf den Flügeln wären wohl Nemanja Radonjic oder Javairo Dilrosun die erste Wahl.

Personell umplanen muss Dardai auch in seinem Trainerteam. Torwart-Coach Ilja Hofstädt fällt wie befürchtet wegen eines beim Aufwärmprogramm für die Partie gegen Bielefeld erlittenen Risses der Achillessehne langfristig aus. Wer das Training der Profi-Torhüter übernimmt, wird noch beraten.

