Hertha BSC: Khedira-Einsatz gegen Bielefeld fraglich

Berlin. Hertha BSC muss im Bundesligaspiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (18 Uhr, Sky) wahrscheinlich ohne Sami Khedira (34) ausgekommen. Der Rio-Weltmeister hatte sich beim jüngsten 3:0 gegen den SC Freiburg eine Wadenverletzung zugezogen und war in den letzten Minuten der Partie vorsorglich vom Platz gegangen. „Wir wollen kein Risiko eingehen“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai am Sonnabend.

Abschreiben wollte der Ungar den Einsatz des Routiniers noch nicht, doch angesichts des herausfordernden Restprogramms mit vier ausstehenden Spielen möchte Dardai weiter auf Rotation setzen.

Bei Lukebakio und Plattenhardt braucht Hertha BSC noch Geduld

Nach Mattéo Guendouzi (Mittelfußbruch) wäre Khedira der zweite Ausfall im zentralen Mittelfeld. Mit Lucas Tousart, Santiago Ascacibar, Vladimir Darida und Eduard Löwen verfügen die Berliner allerdings über gute Alternativen.

Definitiv noch nicht zur Verfügung stehen Angreifer Dodi Lukebakio und Linksverteidiger Marvin Plattenhardt. Beide Profis befinden sich nach ihrer Corona-Infektion noch im Aufbautraining. Ein Einsatz gegen Bielefeld kommt zu früh.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.