Hertha BSC: Was Sie zum Heimspiel gegen Bielefeld wissen müssen

Im Hinspiel stolperten Jhon Córdoba (l.) und Hertha BSC in Bielefeld – Endstand 0:1.

Hertha BSC Was Sie zu Herthas Heimspiel gegen Bielefeld wissen müssen

Berlin. Der Name Arminia Bielefeld weckt im Hause Hertha BSC keine guten Erinnerungen. Vor ein paar Jahren kassierten die Berliner in Ostwestfalen eine bittere Zweitrunden-Pleite im DFB-Pokal, ehe es in der bislang letzten Begegnung im Januar ein 0:1 setzte. Eine Niederlage, die für den damaligen Hertha-Coach Bruno Labbadia den Anfang vom Ende markierte.

Inzwischen heißt der Trainer wieder Pal Dardai. Der Ungar hat seine Mannschaft spürbar stabilisiert – seit nunmehr fünf Spielen ist Hertha BSC ungeschlagen, fuhr in diesem Zeitraum zwei Siege ein. Nach dem jüngsten 3:0 gegen Freiburg ist das Selbstvertrauen noch mal spürbar gewachsen.

Dennoch: Die Lage im Abstiegskampf bleibt gefährlich. Noch sind Hertha BSC und die Arminia punktgleich (je 30 Zähler), und auch vor dem Hinspiel waren die Berliner guter Dinge. Damals war ebenfalls ein 3:0-Erfolg vorangegangen (gegen Schalke), ehe gegen Bielefeld das böse Erwachen folgte. Wie die Chancen diesmal stehen? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Hertha BSC: Letzte Heimniederlage gegen Bielefeld vor 42 Jahren

Die Gäste aus Bielefeld haben zuletzt ihre erste Auswärtsniederlage unter dem neuen Trainer Frank Kramer kassiert. In Mönchengladbach ging die Arminia mit 0:5 unter. Zugleich war es die höchste Saisonniederlage des Aufsteigers.

Bis dahin wirkten die Westfalen unter Kramer erstaunlich stabil. In den ersten acht Bundesligaspielen unter dem Coach kassierte das Team nur fünf Gegentore.

Funfact: Berlin war für die Arminia in dieser Saison kein gutes Pflaster. Das Auswärtsspiel beim 1. FC Union im November – damals noch unter Trainer Uwe Neuhaus – endete 0:5.

Hertha BSC tat sich mit den Liga-Neulingen bisher schwer. Gegen Stuttgart folgte auf ein 0:2 im Olympiastadion ein 1:1 in Schwaben. Zeit, dass sich das ändert.

Den letzten Sieg in Berlin feierte Bielefeld von über 42 Jahren – am 21. Oktober 1978. Damals Arminen-Trainer: Otto Rehhagel.

Hertha-Keeper Alexander Schwolow steht schon wieder vor einem Wiedersehen. Der formstarke Schlussmann war 2014/15 an die Arminia ausgeliehen und hatte seinerzeit Anteil daran, dass Hertha im Pokal an Bielefeld scheiterte.

Ein Wiedersehen gibt es auch aus Sicht von Hertha BSC, nämlich mit Arne Maier. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler galt lange als das größte Talent der Berliner Nachwuchs-Akademie und spielt momentan auf Leihbasis in Bielefeld. Im Hinspiel durfte er lediglich eine Minute auflaufen. Zuletzt rechtfertigte er mit guten Leistungen seinen Stammplatz.

Ein Berliner in Bielefeld: Arne Maier (r.) könnte im Sommer zu Hertha BSC zurückkehren.

Verzichten muss Hertha BSC auf Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi. Für den Franzosen ist die Saison nach seinem Mittelfußbruch beendet. Ob die Leihgabe des FC Arsenal jemals wieder das blau-weiße Trikot tragen wird? Das ist fraglich. BM

