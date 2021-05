Was Sie zum Heimspiel von Hertha BSC gegen Freiburg wissen müssen

Hertha BSC Was Sie zu Herthas Heimspiel gegen Freiburg wissen müssen

Berlin. Hertha BSC hat im Nachholspiel des 30. Spieltags die große Chance auf einen befreienden Sprung in der Tabelle. Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg könnte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstagabend (18.30 Uhr, DAZN) von Platz 17 auf Rang 14 springen und würde die Abstiegszone damit vorerst verlassen.

Wie die Chancen des Hauptstadtklubs gegen die Gäste aus dem Breisgau (Tabellenplatz neun) stehen? Die wichtigsten Infos zum Spiel:

Mit dem 1:1 in Mainz ist Hertha BSC der Re-Start nach der Team-Quarantäne gelungen. Auch sonst stimmt die Tendenz der Berliner. Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai ist seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen (ein Sieg, drei Unentschieden).

Beim SC Freiburg läuft es indes weniger rund – zumindest auswärts. In den jüngsten drei Partien in der Fremde setzte es Niederlagen (in Bielefeld, Mönchengladbach und Mainz). Untypisch für den Sportclub.

Hertha BSC will starke Heimserie von 2018/19 wiederholen

Hertha BSC hat derweil die lange vermisste Heimstärke wiederentdeckt. Im Olympiastadion holten die Berliner in den vergangenen drei Partien sieben von neun möglichen Punkten. Vier Heimspiele in Folge blieb der Hauptstadtklub zuletzt in der Saison 2018/19. Trainer damals: Pal Dardai.

Herthas Keeper Alexander Schwolow wechselte zu Saisonbeginn von Freiburg nach Berlin. Eigentlich wollte er dort seinen nächsten Karriereschritt machen, doch stattdessen erlebt er eine turbulente Spielzeit mit diversen Rückschlägen. Nun will er seinen alten Kollegen beweisen, dass sein Wechsel zu Hertha BSC kein Fehler war.

Die Leitung der Partie #BSCSCF übernehmen heute:



👮‍♂️ Benjamin Cortus

🚩 Florian Heft & Marco Achmüller

4️⃣ Patrick Ittrich

📺 Markus Schmidt & Mike Pickel#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/lxZLXgDEaV — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 6, 2021

Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Cortus.

