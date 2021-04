Hertha BSC im Derby: Blockiert und kompliziert

Berlin. Es herrscht Gesprächsbedarf bei Hertha BSC. „Viele Dinge haben mir nicht gefallen“, sagte Trainer Pal Dardai nach dem 1:1 (1:1) im Derby, „deshalb müssen wir reden.“ Die nicht richtig mitarbeitenden Angreifer, der schleppende Spielaufbau oder der phlegmatische Start in die Partie – das alles hatte sich der Ungar im Duell beim 1. FC Union am Sonntag anders vorgestellt. Womit sich die Frage stellt, wie man mit diesem Hauptstadt-Duell in Westend umgeht.

Arne Friedrich fand nach der im zweiten Durchgang äußerst zähen Partie erfrischend ehrliche Worte. „Schlecht gespielt, einen Punkt mitgenommen! Punkt!“, twitterte Herthas Sportdirektor am Sonntagabend. 50 Zeichen Pragmatismus, die die Dinge einerseits auf den Kopf trafen, aber viele Fragen offenließen.

Warum startete das Team so passiv ins Prestige-Duell mit Union, wohin war die Zielstrebigkeit aus dem Leverkusen-Spiel verschwunden, und wieso wechselte Dardai nach der Pause derart defensiv? Nun, ein Teil der Antwort ist wohl in der Qualität des Gegners zu finden.

Hertha BSC wird in Westend von Fans empfangen

„Union hat zu Hause seit 13 Spielen nicht verloren“, gab Herthas Chefcoach zu bedenken. Und es stimmt ja: Nüchtern betrachtet ist ein Punktgewinn des Tabellen-14. beim Tabellensiebten ein respektables Ergebnis. Einige Hertha-Fans sahen das genauso und empfingen den Mannschaftsbus am späten Abend an der Geschäftsstelle, ließen blauen Rauch aufsteigen.

„Wir haben uns den Punkt erarbeitet“, sagte Dardai, der das Derby aber nicht schönfärben wollte. Einmal mehr seien die Köpfe seiner Spieler wohl „blockiert“ gewesen, womöglich hätten sie sich zu sehr unter Druck gesetzt. Den Matchplan setzten die Profis jedenfalls nicht ansatzweise um.

„Wir wollten in den ersten 15 Minuten richtig Derby-mäßig draufgehen“, verriet Dardai. Stattdessen hatte die fahrige Hertha-Elf Glück, dass Unions Julian Ryerson nach dem 0:1 durch Robert Andrich (9. Minute) nur die Querlatte traf (12.).

Guendouzi rüttelt Hertha BSC vorübergehend wach

Als Weckruf brauchte es erst einen Zweikampf samt anschließender Pöbelei. Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi war nach seinem grenzwertigen Ellenbogenschlag mit Unions Grischa Prömel aneinandergeraten – eine Szene, die eine Rudelbildung nach sich zog.

„Bis dahin haben wir katastrophal gespielt“, meinte Dardai, doch danach agierten die Gäste deutlich wacher und rissen das Spiel an sich. Der Lohn war der Ausgleich durch Dodi Lukebakios sicher geschossenen Foulelfmeter (34.), den Guendouzi mit reichlich Cleverness herausgeholt hatte.

Nach der Pause war Herthas Aufwind jedoch verpufft. Gefühlt spielte nur noch Union, wer Blau-Weiß trug, rannte hinterher. Für Dardai auch ein Problem fehlender taktischer Disziplin und schlechten Anlaufverhaltens. „Wenn einer nicht mitmacht, haben wir ein Problem“, monierte er, „und wenn zwei nicht mitmachen, haben wir ein großes Problem.“

Hinzu kam: Auch bei eigenem Ballbesitz war Hertha nicht auf dem Quivive, erlaubte sich drei, vier Ballkontakte je Station. „Das war viel zu kompliziert“, sagte Dardai, dem es offenbar wichtiger war, nicht zu verlieren, als zu gewinnen. Mit Santiago Ascacibar für Lukebakio (61.) und Sami Khedira für Guendouzi (79.) stärkte der Trainer die Defensive. Top-Joker Krzysztof Piatek kam indes erst in der Nachspielzeit, der schnelle Nemanja Radonjic blieb auf der Bank. „Früher hätten wir so ein Spiel verloren“, sagte Dardai.

Neue Marschroute für Hertha BSC: Sieben Punkte aus vier Spielen

Mit seinen Spielern will der Coach nun schonungslos diskutieren, um herauszufinden, wo es hakt. Halbwegs klar ist vorerst nur die Personalsituation. Sechser Lucas Tousart wird nach seiner fünften Gelben Karte am Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Mönchengladbach fehlen, genauso wie Stammkeeper Rune Jarstein. Der Norweger ist nach seinem Corona-Befund in Quarantäne und wird von Alexander Schwolow vertreten. Mit Sami Khedira plant Dardai nur bedingt. Für 90 Minuten sei der Weltmeister von 2014 noch nicht fit genug.

Festzuhalten bleibt: Den erhofften Schub brachte das Derby für Hertha nicht – um sich in Addition mit dem Hinspiel (3:1) als Stadtmeister zu feiern, brauchte es schon eine starke, blau-weiße Brille. Ungemein wichtig war der Punktgewinn dennoch. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich zwei Zähler.

Die sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen will Dardai nun als Richtwert nehmen. „Das ist die alte Lucien-Favre-Rechnung“, sagte er – das müssen wir jetzt halten.“ Nach Gladbach (9.) heißen die Gegner Mainz (15.), Freiburg (10.) und Schalke (18.).

