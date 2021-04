Trotz 1:1 im Derby: Für Dardai hat Hertha die Nase vorn

Berlin. Mit Schönfärberei hatten Pal Dardais Worte nichts zu tun. „Für die Zuschauer war das kein schönes Spiel“, sagte der Cheftrainer von Hertha BSC nach dem 1:1 (1:1) im Derby beim 1. FC Union. Ihm selbst hätten „sehr viele Dinge nicht gefallen“ – von taktischer Disziplin bis zur richtigen Einstellung habe sein Team einiges vermissen lassen.

Trotz des mauen Auftritts bleibt der Ungar in einem Punkt unbeirrbar. Auf die Frage, wie sich das Kräfteverhältnis im Fußball-Standort Berlin verschoben habe, antwortete er: „Schauen Sie auf die ewige Bundesliga-Tabelle. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.“ Dort liegt Hertha als langjähriges Bundesliga-Mitglied meilenweit vor dem Rivalen aus Köpenick, der seine zweite Saison im Fußball-Oberhaus absolviert.

Im Lager der Hertha-Fans hielt sich die Enttäuschung über das Remis in Grenzen. Einige Anhänger hätten den Mannschaftsbus am Abend an der Geschäftsstelle in Westend empfangen und dabei blauen Rauch aufsteigen lassen, berichtete Dardai.

Auch der Coach selbst konnte mit dem Remis gut leben. „Union hat in der Bundesliga vorher zwölf Spiele lang kein Heimspiel verloren“, betonte der Trainer: „Wir haben uns den Punkt erarbeitet.“

