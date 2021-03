2000 Euro je Punkt: Hertha BSC sammelt für soziale Projekte

Berlin. Der gute Gedanke kickt künftig mit: Hertha BSC verknüpft den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga mit einem sozialen Engagement. Der Tabellen-14. sammelt in den verbleibenden acht Saisonspielen unter dem Motto „#GemeinsamHertha #FürBerlin“ Geld für fünf soziale Einrichtungen in der Hauptstadt. Pro Punkt, den die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai bis Saisonende erkämpft, fließen 2000 Euro in einen sogenannten Moneypool ein.

Hertha BSC schafft Anreize für neue Mitglieder

Zudem wandert der komplette Jahresbeitrag von neuen Mitgliedern, die bis zum Saisonende in den Verein eintreten, in den Spendentopf. Bis zum 7. April können Berlinerinnen und Berliner Projekte auf der Internetseite des Vereins vorschlagen. Vom 10. bis zum 21. April findet die Abstimmung statt, an welche fünf Projekte das gesammelte Geld ausgezahlt werden soll.

