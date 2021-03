Hertha BSC: Carsten Schmidt bläst zur „größten Aufholjagd im Fußball“

Berlin. An diesem Satz wird sich Carsten Schmidt (57) noch häufig messen lassen müssen: „Wir wollen die größte Aufholjagd, die der deutsche und vielleicht der internationale Fußball je erlebt hat“, sagt der Hauptgeschäftsführer von Hertha BSC in einem Interview des Marketing-Fachmagazins „Horizont“ (Bezahlinhalt). Gemeint ist der Wandel von einem derzeitigen Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Starter.

Überhaupt sind es selbstbewusste Töne, die der frühere Sky-Chef angesichts seiner 100-Tage-Bilanz beim Berliner Fußball-Bundesligisten wählt. So verweist er in Bezug auf Herthas Entwicklung auf Champions-League-Sieger FC Liverpool. Als Jürgen Klopp bei den Engländern Trainer wurde, habe der Coach gesagt, dass alle im Verein von Zweiflern zu Glaubenden werden müssten. „Ohne jetzt Liverpool mit Hertha vergleichen zu wollen: Wir wollen einen Berliner Weg beschreiten, die Menschen emotional mitnehmen und Hertha in eine erfolgreiche Ära führen“, so Schmidt.

Hertha BSC - lesen Sie auch:

Hertha BSC: Carsten Schmidt - „Wir wollen uns ins erste Drittel der Tabelle hocharbeiten“

Derzeit ist der Hauptstadtklub weit vom internationalen Geschäft entfernt. In der Bundesliga kämpft Hertha mit derzeit 21 Punkten gegen den drohenden Abstieg.

An den hohen Zielen ändert das nichts. Derzeit arbeitet Schmidt am Projekt „Goldelse“, einer Strategie bis 2025. „Wir wollen uns ins erste Drittel der Tabelle hocharbeiten“, betont der Top-Manager. Beispiele wie Mönchengladbach, Frankfurt und Wolfsburg hätten bewiesen, dass dies möglich sei.

„Unsere Ambition ist, dass Hertha die Stadt deutschlandweit, aber in Zukunft auch international repräsentiert“, sagt Schmidt: „Bestenfalls als Regel, nicht als Ausnahme.“ Damit es so kommt, braucht es bei den Berlinern zeitnah viele gute Entscheidungen – vor allem bei der Besetzung der Manager- und Trainerposition.

Einen ausführlichen Text zu Schmidts ersten 100 Tagen bei Hertha BSC finden Sie im Lauf des Tages auf morgenpost.de

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.