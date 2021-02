Hertha BSC und die Kunst, das richtige Maß zu finden

Berlin. Jede Fußball-Liga hat ihre Eigenheiten, in England wird schnell gespielt, in Italien rustikal, in Spanien schön. Auch die Bundesliga wartet mit ihrer ganz speziellen Note auf, die vielleicht mit einer Mischung aus Italien und England am ehesten zu beschreiben ist. „Die deutsche Liga ist eine athletische Liga“, sagt Pal Dardai. Sich auf diesen Fußball einzustellen, dafür bräuchten Spieler Zeit, vor allem wenn sie jung sind und aus dem Ausland hierherkommen.

Von dieser Kategorie Profis trainiert Dardai bei Hertha BSC nun fast ein ganzes Dutzend. Was die Sache für den Ungarn nicht leichter macht, trotz der großen Investitionen der Berliner in das Talent dieser Akteure. „Die müssen sich erst einmal dran gewöhnen. Nur weil bei diesem Verein so viel Geld ausgegeben worden ist, bedeutet das nicht, dass die Spieler im deutschen Fußball alle angekommen sind und gleich diesen großen Wert haben“, stellt der 44-Jährige klar. Mitunter schmerzt der Anpassungsprozess gehörig. Wie etwa jüngst gegen RB Leipzig (0:3).

Unsinniger Zweikampf entscheidet das Spiel gegen Hertha BSC

Da fühlte sich Matteo Guendouzi in seiner Bewegungsfreiheit doch arg eingeschränkt, fiel im eigenen Strafraum beim Zweikampf mit Tyler Adams hilflos zu Boden und reklamierte auf Foul, während der Ball zu Nordi Mukiele lief und dieser mit dem 0:2 das Spiel entschied. Das gefiel Dardai nicht: „Matteo hat die Sache unterschätzt, das macht er oft.“ Statt den Ball in einer brenzligen Situation zu klären, wollte er kunstvoll agieren – und scheiterte an der Dynamik des Gegners.

Der Übungsleiter kennt diese Szenen, sie sind beim Franzosen ein gängiges Schema. Er beobachtet es oft im Training, pfeift diese Dinge aber auch da nie für den 21-Jährigen, der im Oktober für diese Saison vom FC Arsenal ausgeliehen wurde. „Er ist dann immer sauer. Aber man kann sich nicht immer hinschmeißen, das muss er lernen“, so Dardai, der sich wünschen würde, dass das etwas schneller geht, aber ein gewisses Verständnis aufbringt: „Er ist ein junger Spieler. Ich würde sagen, das ist bei ihm wie in der Pubertät manchmal, er ist noch etwas rebellisch.“ Und versucht es immer noch auf seine Weise, selbst wenn die der Mannschaft hin und wieder mehr Nach- als Vorteile bringt.

Guendouzi ist schließlich auch im Spiel nicht das erste Mal negativ aufgefallen. Der energiegeladene zentrale Mittelfeldmann neigt zum Risiko, will das Spiel um jeden Preis an sich reißen, spielerisch in Erscheinung treten, den Unterschied machen. Sein großes Temperament springt dem Betrachter schnell ins Auge. „Aber da muss man wissen, wo die Grenze ist“, sagt Dardai, der einst mit Mitchell Weiser (26/Leverkusen, 2015 bis 2018 in Berlin) ähnliche Erfahrungen machte. Damals forcierte eine kurze Entsendung zur U23 den Lernprozess.

Franzose soll Impulse in Herthas Offensive setzen

Ganz so schnell wird der Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft dort sicher nicht landen, können seine Vorzüge dem Team des Tabellen-15. doch wichtige Impulse geben. Wenn sie richtig eingesetzt werden. „Wir wissen, dass Guendouzi die Qualität hat, den letzten Pass zu geben, durch seine Ballsicherheit kann er auch den Ballbesitz unterstützen und vertikale Pässe in die Spitze spielen“, sagt Dardai, der sich dadurch gegen Leipzig bei der Einwechslung von Guendouzi mehr offensive Gefahr erhofft hat. Doch der dribbelte lieber hinten.

Unter anderem deshalb stehen für Hertha nun acht Spiele ohne Sieg in der Statistik, der Erfolgsdruck steigt immer mehr. Dardai muss seine Schar an jungen Auslands-Profis schnell auf Kurs bringen, Guendouzi sein Spiel besser austarieren. „Diese Saison wird die große Prüfung für alle. Die deutsche Liga ist eine andere Sache, da muss Leistung kommen.“ Hinschmeißen hilft eben nicht.

