Die Stürmer ohne Drang sind ein Problem für Hertha BSC

Berlin. Die nette Geste des Kollegen musste Pal Dardai anführen. Sprach sie doch für ihn, seine Arbeit, seine Mannschaft. Resultate sind das eine, aber auf dem Platz kann dennoch alles ganz anders ausgesehen haben. Und so war es nach allgemeiner Auffassung diesmal tatsächlich. „Julian hat auch gesagt, dass das Ergebnis nicht die Realität widerspiegelt“, erzählte Dardai also am Tag nach dem 0:3 gegen RB Leipzig. Trotz der Anerkennung von Julian Nagelsmann gehen nur die Zahlen in die offizielle Wertung der Fußball-Bundesliga, selbst wenn sie vielleicht eine etwas verzerrte Realität darstellen.

Für Hertha BSC werden diese Zahlen immer unangenehmer, der 15. liegt lediglich noch einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang. Wobei Dardai ganz und gar nicht den Eindruck von Krise vermittelt nach acht Spielen ohne Sieg, von denen er allerdings nur die jüngsten vier verantwortet. Der Ungar sieht sich im Aufbau-Modus, seit er das Amt von Bruno Labbadia übernommen hat. Und die Aufbruchsstimmung, die mit ihm, der Klub-Legende, gekommen ist, die will er sich trotz der Resultate nicht zerreden lassen. „Ich bin zufrieden“, so Dardai zum Stand der Dinge. Die Mannschaft habe sich entwickelt, das sei wichtig.

Die Mannschaft von Hertha BSC entwickelt sich punktuell

Die Punkte erst einmal nicht. Von „Champions-League-Wochen“ spricht der Trainer, weil die Gegner jüngst gerade fast alle in dieser Region rangierten, da habe man nicht viel erwarten können. Unter diesen Umständen sah der Ungar dennoch viele gute Dinge. „Was mit Taktik zu tun hat, mit Teamgeist, Moral, das haben wir alles erreicht“, so Dardai. Eine Dreierkette mit schnellen Leuten gegen Leipzig zu postieren, erwies sich als gute Idee. Spielplan und Ordnung stimmten. „Wir standen defensiv gut, hatten gute Umschaltmomente“, befand Mittelfeldspieler Maximilian Mittelstädt. Sogar richtig gute Torchancen gab es für Hertha. Nur haben die Berliner gerade keine Spieler, die damit in der jetzigen Situation etwas anfangen können.

Daran arbeitet sich Dardai, unter dem erst zwei Treffer erzielt worden sind, gerade ab. Natürlich hätte er das Problem gern längst gelöst, doch „innerhalb von drei Wochen kann ich nicht alles machen. Ich bin kein Zauberer.“ Sie versuchen einiges bei Hertha, um das Offensivspiel zu beleben. Den Weg zum Tor finden die Profis auf verschiedene Weise, wie sie gegen Leipzig gezeigt haben. Angriffe gab es von links, von rechts, durch die Mitte. „Das war nicht nur Zufall, sondern es waren herausgespielte, 100-prozentige Torchancen“, so der Coach. Nur wirkten die Abschlüsse oft inkonsequent, zu belanglos, mit zu wenig Cleverness und Kaltschnäuzigkeit ausgeführt. Obwohl gerade dies im Training oft Inhalt gesonderter Lehrstunden für die Stürmer war.

Allerdings scheinen die jungen Spieler wie Dodi Lukebakio (23) oder auch Matheus Cunha (21) eher für fröhliche Fußballtage gemacht als für den Druck der augenblicklichen Lage. Lukebakio wirkt oft unbeteiligt am Spiel, Cunha strahlt eine gewisse Wehleidigkeit aus. Ein paar der Eigenschaften, wie sie die schlachterprobten Vorgänger Vedad Ibisevic und Salomon Kalou hatten, würden deren Nachfolgern gut zu Gesicht stehen. „Wir können gut Fußball spielen, gut verteidigen, aber letztendlich müssen wir vorn auch die Tore machen“, sagt Mittelstädt.

Cordoba soll Hertha BSC in Wolfsburg helfen

Wahrscheinlich erhält Dardai schon in Wolfsburg am Sonnabend eine Option mehr, Jhon Cordoba (27) soll zurückkehren. „Er ist kopfballstark, robust“, sagt Dardai, der hofft, dass sich der Älteste im Angriff auch mit seiner Erfahrung besser in Szene setzen kann. Ebenso spekulieren die Berliner, dass mit den ersten vier Partien, die recht undankbar waren als Einstieg für Dardai, nun mehr herausspringt als ein einziger Zähler. „In den nächsten vier Spielen müssen wir punkten“, sagt der Trainer, für den nach der Kür gegen die Champions-League-Aspiranten die Plicht folgt.

Doch Dardai baut noch ein kleines Schlupfloch ein. Wolfsburg ist Dritter, die weiteren Gegner sind meist nur wenig schlechter platziert. „Die Lage entscheidet sich zum Schluss, wenn du gegen die direkte Konkurrenz spielst“, so Dardai. Diese Herangehensweise kann zwar die Aufbruchsstimmung am Leben erhalten, dabei helfen, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen, so wie es sich der Trainer wünscht. Sie kann den Druck am Ende aber auch ins Unermessliche steigern.

