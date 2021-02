Hertha BSC: Stark, aber ungeduldig

Berlin. Man könnte zurückblicken, Vergleiche ziehen, Unterschiede festmachen. Aber Niklas Stark steht der Sinn nicht danach. Weil er genau weiß, dass einer dabei immer schlechter wegkommt als der andere. Doch jemanden schlecht aussehen zu lassen, daran liegt dem Defensivmann von Hertha BSC nur auf dem Platz etwas. Bezüglich aktueller und vorheriger Trainer hält er sich lieber zurück. Keine schlechte Taktik, denn in einer Profikarriere kann man sich schließlich mehr als nur einmal begegnen.

Also belässt es der 25-Jährige bei einem salomonischen Urteil: „Bruno hat gute Arbeit geleistet, leider war es nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt ist Pal da.“ Auf Labbadia folgte vor gut drei Wochen Dardai, der beim Hauptstadtklub jetzt tatsächlich zum zweiten Mal der Coach von Stark ist. Man kennt sich also, man schätzt sich. „Er weiß, wie es uns geht, was wir brauchen, worauf es ankommt. Das gehen wir jeden Tag im Training an. Ich habe volles Vertrauen zu ihm“, sagt Stark.

RB Leipzig ist der nächste Gegner von Hertha BSC

Sie brauchen gerade wirklich viel Vertrauen zueinander bei Hertha, in sich selbst auch. Denn die Aufgaben in der Fußball-Bundesliga werden immer schwerer. Von den nächsten sieben Gegnern rangieren sechs unter den besten neun Teams der Tabelle, während die Berliner als 15. im Abstiegskampf stecken. Sieglos seit sieben Spielen. Keine rosigen Aussichten. Deshalb sind jetzt starke Nerven gefragt, kühle Köpfe. Schon am Sonntag gegen den Zweiten RB Leipzig.

Eine wichtige Rolle kommt dabei Niklas Stark zu. Als Mann mit den meisten Einsatzminuten im Team etwa. Das zeigt, dass er seinen Platz bei Hertha wiedergefunden hat. Lediglich neun Minuten verpasste er in dieser Saison, nachdem er im Jahr zuvor als Stammkraft nicht mehr benötigt wurde. „Ich bin froh, dass ich viele Minuten auf dem Platz stehen konnte“, sagt der gebürtige Franke, dem ein paar Zähler mehr und ein paar Minuten weniger auch nicht unrecht wären. Doch die Zeit auf dem Feld wiederum hat ihm Sicherheit gegeben, die Gewissheit, gebraucht zu werden.

Hertha-Trainer Dardai sieht Starks gute Anlagen

Dadurch gewann sein Spiel schon unter Labbadia als Sechser wieder deutlich an Kraft. Inzwischen rückte Stark in Vertretung des verletzten Dedryck Boyata in dessen Rollen als Kapitän sowie Innenverteidiger. „Mit seiner Schnelligkeit, Passgenauigkeit und technischen Ausbildung macht er das gut“, sagt Dardai. Doch noch immer hat der Profi einige Züge nicht abgelegt, die eigentlich schon längst Geschichte sein sollten. „Für mich ist er vom Einsatz her ein junger Bursche, der unbedingt viel zeigen will“, so der Trainer. Dabei wäre weniger manchmal mehr.

Das Ungestüme, das in Starks Natur liegt, will der Trainer unterdrücken, es ersetzen durch Geduld. Gerade die nächsten Partien verlangen nach Abgeklärtheit, nach Reife. Stark soll erwachsen werden, sein Stellungsspiel anpassen. „Er muss auf den richtigen Moment warten, um anzugreifen. Wenn er nicht sofort den Zweikampf sucht, wird er besser“, sagt Dardai. Vor allem als Innenverteidiger, dessen Aufgaben doch etwas anders angelegt sind, der mehr klären muss, mehr Schüsse blockieren, als Bälle erobern.

Positionswechsel hilft bei der Entwicklung im Hertha-Team

Die beiden haben das schon thematisiert im Training. „Manchmal ist es so, dass ich zu sehr den Ballgewinn will, damit wir schnell nach vorn spielen können. Ich muss das lockerer sehen“, sagt Stark, für den das Wechseln zwischen den Positionen ein Gewinn ist. Nicht nur, weil es die Einsatzchancen erhöht, sondern auch, weil das Verständnis für die Bedürfnisse auf den Positionen wächst. „Als Innenverteidiger ist es nie verkehrt, dass man auch mal eins nach vorn rückt, den Raum besser sehen kann, einen anderen Blickwinkel bekommt“, erzählt Stark. Er kann dadurch beispielsweise besser einschätzen, welche Bälle für den Vordermann problematisch werden können.

Profitieren will Stark aber nicht nur von den eigenen Erfahrungen, sondern auch von denen der Kollegen. Insbesondere Sami Khedira kommt dabei infrage. Stark hat den Zugang, der sich noch an das Team heranarbeiten muss, bereits aufgefordert, vom Spielfeldrand seine Ansichten mitzuteilen. „Er hat sehr viel gesehen, ist eine Respektsperson, auf dessen Wort ich höre. Er kann auch von außen helfen“, sagt Stark. Unterstützung kann es derzeit vor allem nicht genug geben für die Hertha-Profis, die auf dem Rasen stehen. Die nächsten Wochen werden brutal, das weiß auch Niklas Stark: „Wir müssen die Situation annehmen und das Beste draus machen.“ Entschlossen nach vorn schauen also – und nicht zurückblicken.

Noch mehr zu Hertha BSC finden Sie hier.