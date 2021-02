Youngster Netz beschert Hertha BSC einen Punkt

Hertha BSC holt in Stuttgart ein Remis. Youngster Netz kürt sich mit seinem Treffer zum jüngsten Torschützen des Vereins.

Stuttgart/Berlin. Es ist ein Pünktchen Hoffnung. Hertha BSC hat am Sonnabend ein glückliches 1:1 (0:1) beim VfB Stuttgart geholt. Der Berliner Fußball-Bundesligist bleibt damit zwar auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg, punktet aber immerhin nach vier Niederlagen in Folge wieder.

Nachdem Stuttgarts Sasa Kalajdzic die schwäbischen Gastgeber kurz vor der Pause (45.+1) in Führung gebracht hatte, fiel Hertha erst mal wenig ein. Matheus Cunha hatte mit einem Heber noch die größte Gelegenheit zum Ausgleich (59.), doch Stuttgarts Waldemar Anton rettete auf der Linie.

Hertha BSC bleibt auf Rang 15

Es war schließlich ein 17-Jähriger, der den Berlinern Leben einhauchte. Luca Netz beförderte den Ball nur drei Minuten nach seiner Einwechslung ins Tor, verwertete dabei eine Flanke vom ebenfalls eingewechselten Sami Khedira (82.).

Die Mannschaft von Pal Dardai bleibt damit auf dem 15. Tabellenplatz, hat aber einen Punkt mehr als Arminia Bielefeld, das mit 17 Zählern auf dem Relegationsrang liegt. Allerdings haben die Ostwestfalen noch zwei Spiele weniger.

