Hertha BSC: Warum Tousart und Ascacibar plötzlich funktionieren

Berlin. Vielleicht war die Erwartung zu hoch. Als Lucas Tousart (23) im Sommer in Berlin ankam, war seine Rolle längst festgelegt: Wer der teuerste Einkauf in Herthas Klubgeschichte ist, darf kein Mitläufer sein, sondern soll das Spiel seines Teams prägen – das gibt schon allein das Preisschild vor. 25 Millionen Euro Ablöse hatte der Franzose gekostet, eine Summe, die automatisch Druck erzeugt.

Auch Ex-Coach Bruno Labbadia setzte große Hoffnungen in Tousart. Das Potenzial, um Herthas Herzstück zu sein, brachte der zentrale Mittelfeldspieler ja durchaus mit, immerhin beherrscht er nicht nur das Ballerobern, sondern auch das Bälleverteilen. In der Praxis ging der Plan jedoch nie auf. Ähnlich wie die gesamte Mannschaft fand Tousart nie seine Form, wurde nie Herthas „Le Chef“. Ein Stück weit lag das an ihm selbst, ein Stück weit auch an den Umständen. Wie gesagt: Rolle und Erwartung schienen nicht recht zu passen.

Wenn Hertha am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) beim VfB Stuttgart antritt, haben sich die Umstände stark verändert. Grund dafür ist Trainer Pal Dardai, der den Kniff angewendet hat, Tousarts Aufgaben zu vereinfachen.

Trainer von Hertha BSC beweist gutes Gespür

„Ich brauche keine Dinge von ihm, die er nicht kann“, sagt der Ungar, der einst selbst das defensive Mittelfeld beackerte. Von der Idee, Tousart mit Führungsaufgaben zu betrauen und zum Strippenzieher zu machen, hat der Coach vorerst Abstand genommen. Der Champions-League-erprobte Profi soll schlicht „das bringen, was er kann“: taktisch diszipliniert stehen, intelligent verschieben und gute Zweikämpfe führen. „Das macht er bis jetzt hervorragend“, lobt Dardai, „und er kann arbeiten ohne Ende.“ Beim jüngsten 0:1 gegen die Bayern überzeugte Tousart mit 12,5 km Laufleistung und einer Zweikampfquote von 80 Prozent.

Dass der Hoffnungsträger endlich der erhoffte Stabilisator ist, liegt nicht nur an Dardais Ansprache, sondern auch an Tousarts neuem Nebenmann. Der lange verletzte Santiago Ascacibar (23), im Januar 2020 auf Wunsch von Jürgen Klinsmann aus Stuttgart geholt, hatte unter Labbadia keine Rolle gespielt, doch Dardai beorderte den Argentinier prompt in die Startelf.

„Er ist ein bisschen wie ein jüngerer Per Skjelbred“, sagt der Trainer – und übt nebenbei Kritik an der Transferpolitik von Ex-Manager Michael Preetz. Wäre es nach Dardai gegangen, hätte man den Norweger noch zwei Jahre halten sollen.

Hertha BSC hat eine neue Spezialeinheit

In Ascacibar sieht er nun einen potenziellen Nachfolger für den Routinier. „Für Umschaltfußball brauchst du Balleroberer“, erklärt der Coach. Ein Job, für den der agile Sechser wie gemacht ist – auch, weil er mit seinen 1,68 Metern extrem Antrittsschnell und wendig ist.

Auch wenn die ersten beiden Spiele unter Dardai verloren gingen: Dass das neue Duo im defensiven Mittelfeld gut harmoniert, war unübersehbar. Aus einem vermeintlichen Transfer-Flop und einem Reservisten ist im Handumdrehen ein neuer Berliner Block erwachsen, der der Mannschaft guttut. Wenn man so möchte, hat Hertha eine neue Spezialeinheit. Ihr Job: das Spiel des Gegners zerstören und gewonnen Bälle schnell nach vorn weiterleiten.

Wie Dardai diesen Wandel bewirkt hat? Wohl vor allem durch sein gutes Gespür. Die Fähigkeit, intuitiv zu erfassen, was einzelne Spieler brauchen, hat ihn schon früher ausgezeichnet, genauso wie sein Sinn für Konstellationen. Er habe im Training schnell gemerkt, dass das Duo gut funktioniert, erzählt der Coach. „Einer greift an, der andere kann Bälle klauen.“ Vor allem Tousart sei ein „intelligenter Sechser“. Dardai ist sich sicher: „Wenn er so weiterspielt, sind wir alle zufrieden.“

Khedira muss sich bei Hertha BSC noch gedulden

Was Hertha als Team hilft, sorgt zugleich dafür, dass sich Sami Khedira noch etwas gedulden muss. Weil Tousart und Ascacibar bislang überzeugten, hätten sie eine Chance verdient, sagt Dardai. Star-Zugang Khedira (33) wird daher frühestens zur zweiten Halbzeit kommen, was nicht negativ sein muss. Nicht zuletzt bekommt der Routinier so Zeit, nach seiner langen Spielpause weiter an der Wettkampf-Fitness zu arbeiten und das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Für den Moment scheint Hertha seine neue Mitte gefunden zu haben, doch für Dardai ist das nur ein Anfang. Von Tousart dürften es neben seinen Defensiv-Qualitäten auch ein paar gute Seitenverlagerungen oder „Pässe in die Tiefe“ sein – und in Zukunft gern noch mehr. Perspektivisch sieht auch er den Rekordmann als Führungsspieler, nur gelten aktuell andere Prioritäten. Eine heißt „gute Absicherung“. Eine Aufgabe, in der Tousart und Ascacibar bestens aufzugehen scheinen.

