Hertha gegen die Bayern: Spaß statt Druck

Berlin. Sie haben es eilig, deshalb muss alles schneller gehen. Eine halbe Stunde wird der Anpfiff des Spiels zwischen Hertha BSC und Bayern München am Freitagabend vorverlegt (20 Uhr, DAZN), damit der deutsche Fußballmeister, Pokal- und Champions-League-Sieger nach der Partie noch nach Doha abdüsen kann. Zur Klub-WM, den nächsten Titel einsammeln. „Die Mannschaft würde Geschichte schreiben“, sagt Trainer Hansi Flick.

Klingt, als wäre der Auftritt im Olympiastadion in dieser Geschichte nur eine kleine Fußnote. Als wäre Hertha für die Bayern eine Aufgabe, die im Vorbeigehen erledigt werden könnte. Doch da widerspricht der Coach energisch. „Wir wollen in Berlin den fünften Sieg in Folge holen und damit auch ein Zeichen an die Liga senden, dass wir wieder voll in der Spur sind“, so Flick. Was nichts Wesentliches an der Ausgangslage von Hertha ändert. Die Berliner bestreiten zweifelsohne das größte Spiel der Saison gegen den Tabellenführer der Bundesliga, aber irgendwie auch das leichteste.

Hertha BSC hat gegen den großen Favoriten nichts zu verlieren

Natürlich, die Situation ist durchaus prekär bei den Charlottenburgern. Platz 15 in der Tabelle, mit der Option, nach dem Wochenende sogar auf den Relegationsrang abzurutschen. Der Trainerwechsel brachte im ersten Auftritt unter Pal Dardai beim 1:3 gegen Frankfurt noch nichts Zählbares, und der Ungar ist nun gefordert, schnellstmöglich das Punktekonto aufzufüllen. Er muss liefern. Aber eben noch nicht jetzt. „Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen, um da unten rauszukommen“, sagt Sportdirektor Arne Friedrich: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Im Prinzip kann Hertha nur gewinnen, denn große Erwartungen in diese Partie zu tragen, verbietet sich. Zumal vor dem Hintergrund, dass die Berliner als einziger Bundesligaklub seit fünf Spielen ohne Sieg sind und in dieser Saison noch kein Topteam schlagen konnten. Eher gibt das Duell gegen die Bayern dem Trainer die Freiheit, recht ungezwungen seine personellen und taktischen Vorstellungen einem Stresstest zu unterziehen. „Gegen die Besten zu spielen, nimmt ein Stück weit auch Druck, denn man kann eigentlich nur gut aussehen“, sagt Friedrich. Sein Team könne daher mit Mut in das Spiel gehen, und mit der Gewissheit, dass Dardai einen guten Plan ausarbeiten werde.

In Bezug auf die Bayern darf der 44-Jährige dabei sogar als Experte gelten. Es dauerte ein wenig, bis er deren Code geknackt hat. Aber irgendwann verlor München seinen Schrecken. Hertha punktete in fünf der vergangenen acht Bundesligaspiele gegen den Rekordmeister, vier Mal war dabei Dardai der Trainer. Er weiß, was gegen Bayern zu tun ist. „Wenn sie einen normalen oder einen schlechten Tag erwischen, können wir unsere Möglichkeiten bekommen“, sagt er: „Dazu muss jeder mitmachen, keiner darf nachlassen. Wenn du den Ball eroberst, musst du schon wissen, wo du hinwillst.“ Effektivität und Kampfgeist sind gefragt.

Hertha-Coach Dardai ist ein Experte für die Aufgabe gegen Bayern

Dardai mag sich jedoch nicht der alten Heldentaten rühmen. „Im Fußball zählt immer der nächste Pass. Alles, was früher gewesen ist, zählt nicht“, sagt der Trainer. Er muss sich überlegen, wie sich der Offensivdrang der Münchner so kanalisieren lässt, dass er möglichst verpufft. Wobei das gegen den starken Angriff um Superstar Robert Lewandowski kaum möglich erscheint. An den 19 Spieltagen dieser Saison traf der Pole 24 Mal (Bundesliga-Rekord), zuletzt in neun Partien in Folge. Hertha als Team kommt nur auf 25 Tore. „Lewandowski wird immer eine Chance bekommen, dann brauchen wir einen richtig guten Torwart“, sagt Friedrich. Dardai hat sich mit seinem Amtsantritt für den Wechsel zum erfahrenen Rune Jarstein (36) entschieden. Er tue der Mannschaft, der Abwehr gut. Und eine Defensive mit Selbstvertrauen ist gegen die Bayern enorm wichtig.

Dem einstigen Innenverteidiger Friedrich machten die Aufgaben gegen die Stars immer den größten Spaß. Er tat sich am schwersten gegen die Stürmer, die keinen großen Namen trugen. Er und Dardai, der Bayern-Schreck, müssen nun versuchen, diesen Spaßfaktor in ein instabiles Team einzubringen. „Wir gehen nicht auf den Platz, um die 90 Minuten irgendwie zu überleben. Wir wollen punkten“, sagt der Trainer entschlossen. Das wäre eine Geschichte, die noch wie ein Märchen klingt. In der aber doch genug Substanz steckt, um sich vielleicht der Wahrheit anzunähern.

