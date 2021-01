Hertha BSC: Das sind Berlins größte Baustellen

Vor seinem zweiten Debüt als Cheftrainer von Hertha BSC in Frankfurt muss Pal Dardai diese fünf Dinge verbessern.

Berlin. Pal Dardai kann sich noch gut erinnern. An diesen grauen Sonnabend Anfang Februar 2015, als er zum ersten Mal als Cheftrainer von Hertha BSC an der Seitenlinie stand. Damals in Mainz feierte der Berliner Fußball-Bundesligist einen 2:0-Sieg. Zufrieden war der Ungar trotzdem nicht. „Die erste Erinnerung war, dass ich mich zum Manager umgedreht habe und sauer war, dass die Mannschaft nicht fit war“, erzählt Dardai.