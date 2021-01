Hertha BSC: Zeitenwende in Westend

Berlin. Carsten Schmidt hatte es kommen sehen. „Ich konnte mir vom Trend ja ein konkretes Bild machen“, sagte der neue starke Mann von Hertha BSC am Sonntag, und dass „etwas passieren könnte“, habe sich schon nach den enttäuschenden Spielen in Bielefeld und Köln angedeutet. Dass zwingend etwas passieren muss, stand für ihn jedoch erst nach dem 1:4 am Sonnabend gegen Werder Bremen fest. „Das Ergebnis und das Spiel“, sagte Schmidt, „haben uns das ein Stück weit diktiert.“

Die Konsequenz war nicht weniger als eine Zäsur, denn der Mann, der seit 2009 die sportlichen Entscheidungen des Klubs diktierte, musste nach dem x-ten Rückschlag der Saison seinen Posten räumen. Manager Michael Preetz (53) wurde am Sonntag nach zwölf Jahren von seinen Aufgaben entbunden – im schnelllebigen Geschäft des Profi-Fußballs eine Ewigkeit.

Dass Preetz zu Beginn seiner Amtszeit zwei Abstiege überlebte, ist eine Story für sich, die Entwicklung der vergangenen eineinhalb Jahre sprach aber eine eindeutige Sprache. Mit dem Einstieg von Investor Lars Windhorst, der seit Sommer 2019 insgesamt 374 Millionen Euro in den Klub steckte, hatte Preetz plötzlich Mittel zur Verfügung, von denen anderen Manager nur träumen können. Doch statt eine Mannschaft zu formen, die um die Europapokalplätze mitspielen kann, baute er ein Team, das im zweiten Jahr in Folge Richtung Tabellenkeller taumelt.

Das Graue-Maus-Image von Hertha BSC ist stark mit Preetz verknüpft

Er habe am Morgen ein langes Gespräch mit Preetz geführt, erklärte Schmidt, der ähnlich warme Abschiedsworte fand wie Präsident Werner Gegenbauer. Der Unternehmer hatte den Manager bislang in jeder Krise geschützt. Nun aber war der Druck auf Gegenbauer zu groß – auch, weil sich das Machtgefüge im Klub längst verschoben hat. Windhorst galt noch nie als großer Preetz-Fan, und in Schmidt, seit Dezember Vorsitzender von Herthas Geschäftsführung, fand der frühere Profi ebenfalls keinen Fürsprecher. „Er ist für die sportliche Performance verantwortlich“, sagte der langjährige Sky-Chef sachlich.

Dass auch Coach Bruno Labbadia beurlaubt wurde, verkam durch Preetz‘ Demission fast zur Nebensache, dafür war die Rolle des 1,92-Meter-Mannes, den sie im Klub den „Langen“ nennen, viel zu zentral. Seit 2009 waren bei Hertha BSC insgesamt 14 verschiedene Trainer beschäftigt, kamen und gingen, hatten mal mehr Erfolg, mal weniger. Einer aber blieb immer: Michael Preetz.

Was von ihm bleiben wird? Vor allem das ungeliebte Image der ewig grauen Maus. Wie kein anderer verkörperte Preetz einen Hauptstadtklub, dem zwar gewaltiges Potenzial innewohnte, dessen Ergebnisse aber so medioker blieben, dass das Interesse an Hertha spätestens im Brandenburger Umland versandete. Wo sich sein Vorgänger Dieter Hoeneß zu großspurigen Worten und Ausgaben hinreißen ließ, blieb Preetz der risikoscheue Zauderer. Für Visionen standen andere, Preetz stand für Mittelmaß.

Klinsmanns Urteil zur Führungskultur bei Hertha BSC hallt nach

Die Treffsicherheit, die ihn einst zum erfolgreichsten Torschützen der Hertha-Historie machte, ging ihm als Strippenzieher ab, besonders bei der Trainerwahl. Dass er seinen alten Teamkollegen Pal Dardai 2015 als Retter holte, erwies sich zwar als Coup. Dass er ihn nach vier sorgenfreien Jahren absägte und auf den unerfahrenen Ante Covic setzte, blieb hingegen eine fatale Fehleinschätzung.

Viel gravierender als einzelne Personalien wog jedoch die Unternehmenskultur, die unter Preetz tief in den Klub eingesickert ist. Die Punkte, die Ex-Coach Jürgen Klinsmann bei seinem Abgang im Vorjahr anprangerte, kamen nicht von ungefähr. Besitzstands- statt Anspruchsdenken, fehlende Leistungskultur, kein Prämien- und Motivationssystem – all das ist eng mit dem Namen Preetz verknüpft. Klinsmanns vernichtendes Urteil: „Es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsführung. In der heutigen Glaubwürdigkeits-Welt des Fußballs überträgt sich das direkt auf die Mannschaft.“ Eine These, die Preetz nicht entkräften konnte. Egal unter welchem Trainer und mit welchen Profis, eine Gewinnermentalität hat sich unter seiner Führung nie ausgeprägt.

Geschäftsführungs-Boss Schmidt rückt bei Hertha BSC in den Fokus

Seit Sonntag ist die Ära Preetz Geschichte. Das Ruder übernimmt nun Schmidt (57), der sich nicht nur äußerst souverän, sondern auch ungemein entschlossen präsentierte. Seine Botschaft war klar: „Wir wollen einen Neustart!“

Die Planungen, Hertha umzukrempeln, waren schon vorher in vollem Gang. „Wir stecken mitten in einem Prozess“, erklärte Schmidt, der zuletzt eine interne Mitarbeiterbefragung durchführen ließ. „Dass es Veränderungen geben würde, war klar“, sagte der Topmanager, nur wollte er seine Erkenntnisse eigentlich erst im Sommer umsetzen. Nun erfolgt ein erster radikaler Schnitt bereits nach 55 Tagen im Amt.

Früher als erwartet steht Schmidt nun vor seiner ersten großen Bewährungsprobe, denn seine Personalentscheidungen müssen überzeugen, sei es auf dem Trainer- oder dem Managerposten. Als Preetz-Ersatz hat er sich vorerst für Arne Friedrich (41) entschieden. Nominell bleibt der frühere Hertha-Profi Sportdirektor, bei der Trainersuche und bei Transfers wird er jedoch eng mit Schmidt zusammenarbeiten.

Eine Zukunftslösung ist Friedrich wohl nicht. Erstens hat er bislang nicht den Eindruck vermittelt, sein Leben nach der aktiven Karriere voll und ganz dem Fußball zu widmen. Zum anderen dürfte Schmidt die sportliche Verantwortung kaum in die Hände eines Berufsanfängers legen. Die Marschrichtung, die Geldgeber Windhorst vorgegeben hat, ist schließlich klar – er will aus Hertha einen Champions-League-Teilnehmer formen, Stichwort „Big City Club“. Schmidt weiß: „Wir brauchen Erfolg.“

Wird Pal Dardai für Hertha BSC erneut zum Retter?

Was die Wahl des richtigen Trainers betrifft, hielt er sich am Sonntag bedeckt, aber das Profil, das er skizzierte – ein abstiegskampferprobter, guter Motivator – deutete stark auf Pal Dardai (44) hin. Der Ungar arbeitete bei Hertha zuletzt als U16-Trainer und stünde sofort zur Verfügung, nur gilt das, was für Friedrich gilt, wohl auch für Dardai. Gemessen an den gewachsenen Ansprüchen, die durch Windhorsts Millionen-Spritze entstanden sind, dürfte Schmidt eine größere Lösung vorschweben. Der Kontakt zum früheren Hoffenheim- und RB-Leipzig-Macher Ralf Rangnick (62) ist dem Vernehmen nach bereits hergestellt. Ähnlich wie Klinsmann würde der Schwabe aus Hertha ein hochspannendes Projekt machen – nur dass Rangnick nicht für Größenwahn, sondern für Substanz steht.

Klar ist: Hertha BSC erlebt tiefgreifende Veränderungen. Präsident Gegenbauer (70), der bei seiner Wiederwahl im Oktober von den Mitgliedern abgestraft wurde und nur 54 Prozent der Stimmen erhielt, wirkt zunehmend wie ein Relikt vergangener Tage. Stattdessen rückt Schmidt in den Vordergrund, der allein schon wegen seiner klaren Kommunikation positiv auffällt.

Dafür, dass die Trennung vom Trainer bereits am späten Sonnabend an die Medien drang, habe er sich bei Bruno Labbadia entschuldigt, sagte Schmidt – „das war eine Schlechtleistung von Hertha BSC und ist nicht der Stil, den ich für die Zukunft erwarte und prägen möchte.“ Seit Sonntag steht fest: Die Zeitenwende in Westend hat begonnen.

Mehr über Hertha BSC lesen Sie hier.