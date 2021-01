Bundesliga Hertha will neuen Trainer möglichst am Montag präsentieren

Berlin. Geschäftsführer Carsten Schmidt setzt auf eine schnelle Regelung der Trainerfrage bei Hertha BSC. „Morgen ist ein guter Tag“, sagte Schmidt am Sonntag in einem digitalen Mediengespräch des Berliner Fußball-Bundesligisten zur Nachfolge von Bruno Labbadia. Zuvor hatte der 57-Jährige bereits bestätigt, dass Ex-Coach Pal Dardai zu den Kandidaten gehört. „Wir wollen am Dienstag jemanden auf dem Platz haben, der uns zusammenschweißt und in die Lage versetzt, am Wochenende bei Eintracht Frankfurt was zu holen“, sagte Schmidt.

Der am Sonntag zum Interimsnachfolger von Manager Michael Preetz ernannte Sportdirektor Arne Friedrich sei in die Trainersuche aktiv mit eingebunden. Gemeinsam mit dem neuen Coach will Schmidt dann entscheiden, ob Friedrich als neuer Personalverantwortlicher in der letzten Woche des Wintertransferfensters doch noch nach Verstärkungen suchen soll. Man sei „auf jeden Fall aktiv“, glaube aber auch „an die Qualität der Mannschaft“, betonte Schmidt.

Hertha BSC steht nach 18 Spielen mit 17 Punkten nur knapp vor der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga. In die Saison war man mit dem Ziel gestartet, die Europacup-Ränge anzugreifen. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen hatten sich die Berliner am Sonntag von Labbadia und Preetz getrennt

