1:4 gegen Werder - Hertha BSC erreicht nächsten Tiefpunkt

Berlin. Der Horror nimmt kein Ende: Hertha BSC hat gegen Tabellennachbar Werder Bremen den nächsten Tiefpunkt erreicht – durch das 1:4 (1:2) am Sonnabend im Olympiastadion geraten Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz weiter unter Druck. Die große Frage: Wird in Westend nun die Reißleine gezogen? Oder besinnen sich die Entscheider darauf, dass noch 16 Spieltage ausstehen und mit Labbadia ein erfahrener Krisenmanager an Bord ist?

Die Berliner zeigten gegen die Hanseaten zwar Elan und Kampfgeist, machten sich das Leben aber erneut selbst schwer. Das 0:1 durch Davie Selke fiel per Foulelfmeter (10. Minute), auf der anderen Seite ließ Matheus Cunha die große Chance zum Ausgleich liegen, als er vom Punkt scheiterte (21.).

"Wir wollten, das kann man nicht abstreiten, aber wir machen es dem Gegner zu einfach und haben vorn nicht die Effektivität", sagte Hertha-Kapitän Niklas Stark, "wir müssen jetzt auf jeden Fall punkten, egal wie. Da können wir Ballbesitz haben, wie wir wollen." Auf die Frage, ob die Mannschaft noch zum Trainer hält, antwortete Stark: "Da will ich mich nicht zu äußern, das ist nicht meine Sache."

Matheus Cunha scheitert vom Elfmeterpunkt

Vor dem Anpfiff hatte Labbadia Zeichen gesetzt. Rekord-Einkauf Krzysztof Piatek blieb auf der Bank, stattdessen kam Linksverteidiger Luca Netz (17) zu seinem Startelf-Debüt. Dodi Lukebakio hatte der Coach derweil nicht mal in den Spieltagskader berufen. Seine Begründung: „Manchmal braucht es so etwas, um jemanden aufzurütteln.“

An Aggressivität mangelte es Hertha nicht, die Berliner gingen von Beginn an rustikal zur Sache. Nach fünf Minuten kam es so zur ersten brenzligen Szene, als Abwehrchef Niklas Stark und Werder-Stürmer Selke im Berliner Strafraum aneinandergerieten. Der Angreifer ging gestenreich zu Boden, doch die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Schlager blieb stumm. Noch, musste man ergänzen.

Nur vier Minuten später knallte es erneut in Herthas Sechszehner. Maxi Mittelstädt war derart gedankenlos in die Gefahrenzone gegrätscht, dass er den ungefährlich positionierten Romano Schmid umsenste. Diesmal gab es keinen Zweifel: Elfmeter. Zur Vollstreckung trat ausgerechnet Selke an, der eigentlich noch Herthaner ist, aber auf Leihbasis für Bremen spielt. Kompromisslos drosch er den Ball ins rechte obere Eck – 0:1 (10.).

Immerhin: Hertha zeigte Courage, setzte alles daran, sich diesmal nicht von einem Rückstand aus der Bahn werfen zu lassen. Die Belohnung ließ nicht lange auf sich warten. Nach schnellem Direktspiel von Vladimir Darida kam Cunha kurz vor dem Bremer Fünfmeterraum zu Fall. Werders Jean-Manuel Mbom hatte den Brasilianer zuvor zwar berührt, doch Cunhas theatralischer Fall überbot den Selkes um Längen. Sei’s drum: Strafstoß Hertha.

Am Dienstag war Piatek bekanntlich vom Punkt gescheitert. Diesmal schritt Cunha zur Tat, doch das Ergebnis war dasselbe. Sein Versuch unten rechts geriet viel zu unplatziert, Gäste-Keeper Jiri Pavlenka parierte (21.). Zwei verschossene Elfer in Folge. Kaum zu fassen.

An der Seitenlinie machte Labbadia mit seinen Armen ankurbelnde Bewegungen. Weiter, Brust raus, Kopf hoch, signalisierte der Coach, und sein Team folgte. Hertha war die aktivere, die präsentere Elf, aber in einer durch Härte und Nickeligkeiten geprägten Partie war an Spielfluss kaum zu denken. So blieb es vorerst bei einem Cordoba-Kopfball, mit dem Pavlenka wenig Mühe hatte (23.). Stattdessen schlug es kurz darauf auf der anderen Seite ein. Nach einer Bittencourt-Ecke durfte Werder-Verteidiger Ömer Toprak unbewacht einlaufen und köpfte den Ball wuchtig in den rechten Winkel – 0:2 (29.).

Elfmeter verschossen und zwei Tore zurück, würden sich die Berliner nach diesen Wirkungstreffern noch mal berappeln können? Ja, sie würden. Kurz vor der Pause der Anschluss: Flanke Peter Pekarik, Kopfball Cordoba, nur noch 1:2 (45.+2). Mit frischer Hoffnung ging es in die Kabine.

Nach der Pause startete Hertha mit Mathew Leckie (für Mittelstädt) – und mit viel Schwung. Cunha (46.) und Cordoba (55.) feuerten zweimal spektakulär aus der Distanz, konnten Pavlenka aber nicht überwinden. Besser machten es die effizienten Bremer. Maximilian Eggestein hob den Ball aus dem linken Halbfeld butterweich über Herthas Hintermannschaft, in deren Rücken sich Leon Bittencourt davongestohlen hatte. Eine Drehung später lag der Ball erneut im Berliner Netz – 1:3 (57.).

Die Berliner Joker bleiben ohne Effekt

Labbadia reagierte, brachte die Offensivkräfte Piatek und Daishawn Redan für Pekarik und Lucas Tousart. Wenig später die große Chance zum Anschluss: Nach Kopfballverlängerung von Cordoba lief Cunha mutterseelenallein auf Pavlenka zu, zirkelte seinen Schuss aus der linken Strafraumhälfte aber knapp am langen Pfosten vorbei (67.). Neben ihm war Piatek völlig frei mitgelaufen. Lässt man solche Möglichkeiten aus, wird es gegen jeden Gegner schwer – erst recht am nächsten Sonnabend bei der formstarken Eintracht in Frankfurt.

Dass Cordoba mit einem weiteren Kopfball an Pavlenka scheiterte (74.), fiel genauso wenig ins Gewicht wie das Traumtor von Werder-Joker Joshua Sargent zum 1:4 (74.). Hertha bleibt im Krisenmodus. Und die Perspektive wird immer finsterer.