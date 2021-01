Auf Hertha wartet ein Neustart - oder der Anfang vom Ende

Berlin. Schmucklos hüllt der Himmel über Berlin dieser Tage die Stadt gleichmäßig in sein winterliches Grau in Grau. Nur in Westend wirkt dieses Grau noch trister, noch ernüchternder als ohnehin schon. Mittendrin: Hertha BSC, der Berliner Fußball-Bundesligist, der in den vergangenen Wochen wenig dazu beiträgt, der eigenen Tristesse zu entfliehen. Den Weg durch die Saison, für dessen Bezeichnung als Mittelmaß es immer mehr Wohlwollen braucht, begleiten die sportlich Verantwortlichen in einem Duktus, der ein fatales Bild vermittelt: Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter.

Nur den bereits in Richtung Zweite Liga taumelnden FSV Mainz 05 und Schalke 04 hat Hertha es zu verdanken, in nicht noch größerer Bedrängnis zu sein und sich derzeit nur mit Relegationsplatz 16 beschäftigen zu müssen. Zwei Punkte beträgt das Polster gerade noch, womit das Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonnabend (18.30 Uhr, Sky) zu einer Pflichtveranstaltung für die Berliner wird. Nur ein Sieg verschafft Herthas Manager Michael Preetz und damit auch Trainer Bruno Labbadia wieder ein wenig Luft zum Arbeiten.

Hertha muss endlich Taten sprechen lassen

Dass Hertha als Liga-14. auf einen Tabellennachbarn trifft, macht die Angelegenheit nicht einfacher. Denn ausgerechnet die Bremer haben etwas geschafft, an dem die teuer und mit vermeintlicher hoher Qualität verstärkten Berliner bislang gescheitert sind: Aufbruchstimmung. Denn während „Psychologe“ Labbadia schon seit Wochen eine Mischung aus "klarer Ansprache" und Aufbauhilfe propagiert, lässt man an der Weser Taten sprechen.

Mit ihren jungen Spielern haben die Bremer der Mannschaft eine neue Identität gegeben. Sieben Profis, die jünger als 21 Jahre alt sind, hat Werder-Coach Florian Kohfeldt in der Hinrunde eingesetzt. Spieler wie Josh Sargent, Manuel Mbom, Romano Schmid oder Ilia Gruev (alle 20), die neben ihrem Talent auch noch Entwicklungsfähigkeit mitbringen. So haben es die Norddeutschen geschafft, sich nach einer Negativserie vor allem defensiv zu stabilisieren. Die wichtigste Voraussetzung, um das Saisonziel Klassenerhalt zu verwirklichen, ist damit erfüllt.

Herthas Ziele sind angesichts des Kaders, der in den vergangenen eineinhalb Jahren mit mehr als 100 Millionen Euro aufgerüstet wurde, ohne Zweifel andere. Sie müssen es auch sein, will Hertha das von Investor Lars Windhorst verpasste Etikett „Big City Club“ mit Leben erfüllen. Ob sich Profis wie Mattéo Guendouzi, Matheus Cunha, Dodi Lukebakio oder auch Krzysztof Piatek tatsächlich auf einen durchaus möglichen Abstiegskampf einnorden lassen, ist höchst fraglich. Weil die eigenen, persönlichen Ansprüche höher sind als der Kampf um den Klassenerhalt.

Hertha spielt auch um die Zukunft von Trainer und Manager

„Wir sind immer mehr unter Druck, das ist ganz normal“, muss dann auch Labbadia feststellen. Entscheidend für den Hertha-Trainer sei jedoch, „dass man klar bleibt und vorangeht. Wir liegen am Boden. Die Frage ist, ob wir liegen bleiben wollen." Das klingt bereits nach einer erneut völlig verkorksten Hinrunde schon nach Durchhalteparole.

Wenn Labbadia, durch seine Engagements beim Hamburger SV und VfL Wolfsburg eigentlich erprobt in Krisensituationen, zu verstehen gibt: „Es gilt, sich gegen Widerstände zu wehren“ – dann trifft das nicht nur auf die Mannschaft zu, die unter allen Umständen versuchen sollte, sich nicht noch mehr zum Gespött der Liga zu machen. Es betrifft auch Labbadia selbst und seinen Job, und mit ihm auch die Hertha-Zukunft für Manager Preetz.

Hertha braucht neuen Optimismus

Der Trainer sagte mit Blick auf seine Spieler: „Über den Kader zu sprechen, ist nicht die richtige Diskussion. Der Kader ist wie er ist.“ Und mit Blick auf sein Trainerteam: „Wir gehen in jeden Tag mit der Überzeugung rein, dass wir wissen, was zu tun ist." Klingt nicht wirklich nach Optimismus, zumal die letzten beiden Erfolge nur unter großzügiger Mithilfe der Gegner 1. FC Union (70 Minuten in Unterzahl) und Schalke 04 (Hilflosigkeit) ermöglicht wurden.

Was am Sonnabend gegen Bremen zu tun ist, versuchte Preetz wie folgt in Worte zu fassen. „Es geht darum, mit Optimismus an die Partie ranzugehen und Energie in die Gruppe reinzubringen. Es geht darum, dass der berühmte Knoten aufgeht. Gegen Bremen nehmen wir den nächsten Anlauf, um die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.“ Worte, denen unbedingt Taten folgen sollten. So steht Herthas Rückrunden-Auftakt gegen die Bremer unter folgendem Motto: Neustart oder der Anfang vom Ende einer Ära, die keine gewesen ist.

