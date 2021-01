Hertha BSC verliert 0:3 gegen Hoffenheim: Nichts geht mehr

Berlin. Bruno Labbadia ließ den Regen einfach an sich abperlen. Ungläubig hatte Herthas Cheftrainer mitangesehen, wie sich seine Mannschaft gegen die TSG Hoffenheim zwölf Minuten vor Schluss das zweite Gegentor einhandelte. Mit den Händen in den Taschen verharrte er einen Moment, ehe er sich abwendete und die Arme fragend zur Seite streckte. Was, schien diese Geste zu sagen, soll man da noch machen?

Seit Dienstagabend ist die desolate Bilanz der Berliner also um ein unrühmliches Kapitel reicher. Im letzten Spiel der Hinrunde verlor Hertha im Olympiastadion mit 0:3 (0:1) – gegen eine kriselnde Mannschaft, die ohne Selbstvertrauen angereist war und es verstand, aus sehr wenig sehr viel zu machen.

Hertha hingegen erspielte sich zwar diverse Möglichkeiten, blieb jedoch zum dritten Mal in Folge ohne Treffer. Tragischer Höhepunkt war dabei ein verschossener Elfmeter von Krzysztof Piatek (12. Minute) – ein Scheitern, das ins Bild passte. Die Hinserie beenden die Berliner somit auf dem 14. Tabellenplatz. „Wir hatten auf einen Befreiungsschlag gehofft“, sagte Kapitän Niklas Stark, „jetzt ist es um so bitterer.“

Piateks vergebener Elfmeter leitet Herthas Niederlage ein

Der Nährboden für die Partie war von vornherein kein guter. Schnee und Regen hatten den Rasen aufgeweicht, und so fühlte man sich fast an jenen unsäglichen Matsch-Kick zwischen Hertha und Hoffenheim vor gut fünf Jahren erinnert, bei dem den Berlinern das Kunststück gelang, keinen einzigen Torschuss abzugeben und trotzdem zu gewinnen – einem Eigentor der Gäste sei Dank. Um es vorweg zu nehmen: Ganz so chancenarm sollte es nicht werden.

Bis zum ersten Torschuss benötigte Hertha nur zwölf Minuten, wenngleich die Entstehung eher den Gästen zuzuschreiben war. Im Kampf um den Ball erwischte Hoffenheims Kasim Adams die Fußspitze von Jhon Cordoba – Schiedsrichter Harm Osmers entschied auf Elfmeter (10.).

Anders als sonst übernahm nicht Matheus Cunha die Verantwortung – der Brasilianer war trotz Leistenbeschwerden in die Startelf zurückgekehrt und verdrängte dort Dodi Lukebakio –, sondern Krzysztof Piatek. Der Pole lief an, machte ein paar Trippelschritte und versuchte es unten links, doch TSG-Keeper Oliver Baumann hatte die Ecke geahnt (12.). Die große Chance zur Führung: vertan. „Er hätte ihn besser schießen können“, sagte Sportdirektor Arne Friedrich: „Ein Elfmeter muss drin sein.“

Hertha BSC strahlt kaum Torgefahr aus

Dennoch, Hertha war in der ersten halben Stunde die aktivere Mannschaft und erspielte sich weitere Möglichkeiten. Peter Pekarik verzog knapp (17.), ehe Cordoba das Spielgerät bei einem Fallrückzieher-Versuch knapp verpasste (21.). Wenig später stimmte das Timing dann: Eine Flanke von Maximilian Mittelstädt erwischte Cordoba gut, köpfte sie allerdings knapp über das Tor (31.).

Wie man seine Gelegenheiten effizienter nutzt, bewiesen ausgerechnet die Hoffenheimer, die sonst für ihren Chancenwucher bekannt sind. Christoph Baumgartner nahm im Mittelfeld Fahrt auf und bediente den heranstürmenden Sebastian Rudy, der aus der rechten Strafraumhälfte kompromisslos abzog. Mattéo Guendouzi versuchte noch, den Schuss per Grätsche zu blocken, fälschte den Ball dabei jedoch unhaltbar ab. Oben rechts schlug es ein – 0:1 (33.).

Hertha musste sich schütteln, aber das taten die Berliner auch. Der Versuch, energisch zu antworten, war unübersehbar, doch was fehlte, war erneut die Torgefahr.

Hertha BSC kann dem Gegner nicht mehr viel entgegensetzen

In Durchgang zwei machten die Hausherren schwungvoll weiter. Flanke Mittelstädt, Kopfball Cordoba – aus fünf Metern drüber (46.). Auch Cunha setzte bald darauf zu hoch an, sodass sein Freistoß aus knapp 25 Metern über die Querlatte rauschte (50.).

Hertha blieb am Drücker, suchte den Schlüssel. Nachdem mit Wiederanpfiff schon Deyovaisio Zeefuik für Pekarik gekommen war, kamen nach einer Stunde Lukebakio für Vladimir Darida und Youngster Luca Netz (17) für Mittelstädt. Das Signal war klar: Attacke. Tatsächlich erhöhte Hertha nochmals den Druck, doch einmal mehr wuchs die Erkenntnisse, dass die Mannschaft aktuell nicht über die Fähigkeit verfügt, Gegner auseinanderzuspielen. So kam es, wie es kommen musste. Das Tor gelang der TSG.

Ein seltener Vorstoß mündete in einem Flachschuss von Diadie Samassekou, der sieben Meter vor der Linie von seinem eigenen Mitspieler gestoppt wurde. Andrej Kramaric drehte sich kurz um die eigene Achse und schob ein – 0:2 (68.). Viel sollte Hertha danach nicht mehr gelingen, stattdessen erhöhte Kramaric mit einem sehenswerten Freistoß auf 0:3 (88.). Es war das Finale eines völlig verkorksten Abends.

