Hertha BSC gegen Hoffenheim: Zwei Trainer, eine Tragik

Berlin. Der Name Hoeneß, er weckt Erinnerungen bei Hertha BSC. Durchwachsene. An einen Manager, der den Verein ab 1997 wieder in der Fußball-Bundesliga etablierte und die erfolgreichste Phase in den vergangenen 40 Jahren prägte. Aber auch an einen Manager, der sich zum Ende seiner Amtszeit 2009 immer mehr als Alleinherrscher entpuppte. Wer aber ein bisschen tiefer in seinem Gedächtnis kramt, findet da vielleicht noch einen zweiten Hoeneß mit Berlin-Vergangenheit. Einen deutlich leiseren. Sohn Sebastian.

Im Schatten seines Vaters spielte er mehr als zehn Jahre in Westend, machte über 160 Spiele und 29 Tore für die Reserve des Fußball-Bundesligisten. Ehe er 2011 seine Trainerlaufbahn bei Hertha 03 Zehlendorf begann. Die Startrampe für eine Karriere, die den 38-Jährigen im vergangenen Sommer an die Seitenlinie der TSG Hoffenheim führte. Und an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Sky) zurück in die Hauptstadt.

Status quo beider Mannschaften ist ähnlich

Im Olympiastadion tritt Hoeneß dann mit seinen Kraichgauern gegen Hertha BSC an. Gegen eine Mannschaft, der es ganz ähnlich ergeht wie seiner eigenen. Die Erwartungen wurden von der Realität eingeholt, der graue Liga-Alltag mit Rang 14 und 16 Punkten entspricht überhaupt nicht dem, was man sich vor der Saison vorgenommen hatte.

Ein Status quo, mit dem man sich in Berlin bestens identifizieren kann. Rang 13 und nur ein Pünktchen mehr – die Kritik an Trainer Bruno Labbadia und Herthas Verantwortlichen wird lauter. „Wir werden hier keinen finden, der von Zufriedenheit spricht“, erklärte Manager Michael Preetz am Montag. „Wir wollen das schleunigst ändern.“ Daher werde das Duell am Dienstag „ein Spiel zweier Mannschaften, die unbedingt gewinnen möchten“. Oder müssen.

Hoffenheim mit vielversprechendem Saisonstart

Für Herthas Labbadia und Hoffenheims Hoeneß könnte die Partie zum Schicksalsspiel werden. Beide Trainer verbindet eine Tragik: Kriegen sie nicht schleunigst die Kurve, sind die Jobaussichten alles andere als rosig. „Wir verschließen die Augen nicht, dass wir noch nicht so weit sind und uns mehr Punkte erwünscht haben“, gesteht Labbadia ein.

Doch während sich die Berliner schon seit Beginn der Saison schwertun, hatte Hoffenheim einen „super Einstieg mit einem fulminanten Start gegen Bayern“, meint Manager Preetz. Der 4:1-Sieg gegen den Rekordmeister am zweiten Spieltag hatte die TSG kurzzeitig an die Tabellenspitze befördert und die Träume vom ganz großen Durchbruch in dieser Saison befeuert.

Vier Monate später sieht die Welt in Hoffenheim deutlich trister aus. „Sie sind ein Stück hinter den Erwartungen geblieben“, weiß Labbadia. Sperren, Corona-Fälle, Verletzungen – Trainer Hoeneß musste seine Mannschaft fast jede Woche komplett umbauen. „Da sind die Ergebnisse ausgeblieben“, sagt Preetz.

Der Name Hoeneß war immer eine Bürde

Der Manager kennt Sebastian Hoeneß noch aus gemeinsamen Zeiten bei Hertha. Der einstige Mittelfeldspieler sei noch „ein junger Kerl“ gewesen, als er 1999 in der Zweitvertretung kickte. Später, unter Trainer Karsten Heine, erlebte er prägende Jahre, wurde immer als technisch guter Spieler gelobt, dem allerdings das Tempo fehlte, um ganz oben anzukommen.

2006 holte ihn Ralf Rangnick nach Hoffenheim. Dort machte Hoeneß in einer Saison zwar nur acht Spiele in Regionalliga und Oberliga, lernte aber die moderne Fußball-Welt kennen. Eine Erfahrung, die er 2007 wieder mit zurück nach Berlin nahm. Und letztendlich die Entscheidung reifen ließ, die Perspektive zu wechseln.

Seitdem loben sie Hoeneß überall dort, wo er als Coach arbeitete, als äußerst professionell, gewissenhaft und absolut diszipliniert. Ein ruhiger Typ, der den Fußball verstanden hat. Der sich auf seinen Stationen bei RB Leipzigs Nachwuchs, Bayern Münchens U19 und der zweiten Mannschaft sowie durch Hospitationen bei Pep Guardiola oder Thomas Tuchel weiterentwickelt hat.

Hertha BSC zieht Ziel Europapokal wieder zurück

Sein Name hat ihm dabei sicher Türen geöffnet. Dennoch war die Tatsache, mit Vater Dieter und Onkel Uli Fußball-Prominenz erster Garde in der Familie zu haben, immer eher eine Bürde. „Hin und wieder würde ich mir wünschen, als Sebastian wahrgenommen zu werden – und nicht nur als Hoeneß“, sagte er einst.

Dass seine erste Bundesliga-Station als Chefcoach schon bald Geschichte sein könnte, zeigt die Krux bei der Trainerwahl. Die hochgelobten, innovativen Jungen sind ebenso wenig ein Garant für Erfolg wie die alten, erfahrenen Hasen, die schon so manchen Klub vor dem Abgrund gerettet haben. Die Konstellation muss passen – und dann braucht es auch noch das nötige Quäntchen Glück.

Wer weiß das besser als Bruno Labbadia, Kategorie „Alter Hase“. Seine Erfahrung hat ihn gelehrt, jede Situation mit einer gehörigen Portion Realismus neu zu bewerten. Deshalb ist das Ziel Europapokal, vor der Saison von Investor Lars Windhorst ausgegeben, auch vorerst passé. „Erst mal tun wir gut daran“, sagt Labbadia, „die Situation anzunehmen, die wir haben.“

