Hertha BSC: Die Zweifel bleiben

Hertha-Stürmer Jhon Cordoba blieb an seiner alten Wirkungsstätte in Köln ohne Durchschlagskraft.

Berlin. Die Einordnung wirkte geschönt. „Das einzige Manko war, dass wir aus unseren drei klaren Torchancen nicht mehr gemacht haben“, sagte Bruno Labbadia nach Herthas magerem 0:0 in Köln. „Wir haben über 90 Minuten keine klare Torchance zugelassen, und man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten.“ Aussagen, die sicher nicht ganz falsch waren, einen Teil der Wahrheit aber galant verschwiegen.

Zum einen hatten die Berliner dem Abstiegskandidaten zwei durchaus passable Gelegenheiten gewährt, Jonas Hector und Marius Wolf hätten die ansonsten chronisch harmlosen Rheinländer sehr wohl in Führung schießen können. Zum anderen war da der Umstand, dass Herthas Siegeswille viel zu lange unsichtbar blieb. Erst die Einwechslung des angeschlagenen Matheus Cunha setzte den Maschinenraum richtig unter Dampf, doch da war bereits eine Stunde gespielt.

Hertha BSC zeigt sich nur marginal verbessert

Gemessen an der Blamage von Bielefeld zeigte sich die Mannschaft zwar verbessert, von einer überzeugenden Reaktion konnte allerdings keine Rede sein. Vergleicht man Herthas Werte in den jüngsten beiden Partien, bewegt sich der Fortschritt nur knapp oberhalb der Wahrnehmungsgrenze. Ein paar hundert Meter mehr Laufleistung und eine um vier Prozent verbesserte Passquote, dazu eine Steigerung um zwei Torschüsse, das war’s. Sicher galt für diese Zahlen ähnliches wie für die Thesen von Labbadia – ein vollständiges Bild zeichneten sie nicht –, aber genauso wenig taugten sie dazu, die positive Wahrnehmung des Trainers zu unterfüttern.

Dennoch: Allein stand der Coach mit seiner Interpretation nicht. Auch Kapitän Niklas Stark war der Meinung, dass Hertha nur „einen Ball über die Linie bringen“ und „einmal den Bock umstoßen“ muss, um endlich in die Spur zu kommen. Äußerungen, die an Zweckoptimismus erinnerten, gleich dem verzweifelten Versuch, sich gegen die eigene Verunsicherung zu stemmen.

Jene kommt nicht von ungefähr, denn vor dem letzten Spiel der Hinrunde am Dienstag (20.30 Uhr, Sky) gegen Hoffenheim fällt die Abrechnung verheerend aus. 17 Punkte aus 16 Partien sind die schlechteste Zwischenbilanz seit elf Jahren. Von den vergangenen sechs Duellen wurden lediglich zwei gewonnen, gegen die Kellerklubs aus Bielefeld und Köln reichte es zuletzt nur zu einem dünnen Zähler. Und das alles mit einem sündhaft teuren Kader.

Der Plan mit Doppelspitze geht bei Hertha BSC nur bedingt auf

Immerhin hatte Labbadia in Köln etwas Neues probiert. Erstmals startete der Trainer mit den beiden Stürmern Jhon Cordoba und Krzysztof Piatek als Doppelspitze – ein Plan, der nur bedingt aufging. Zwar hatten beide Angreifer ihre Momente, doch in puncto Zusammenspiel blieb reichlich Luft nach oben. „Teilweise war’s gut, teilweise gab’s Abstimmungsprobleme“, sagte Labbadia, der dem Duo insgesamt einen „sehr ordentlichen“ Auftritt attestierte.

Das Tor aber fehlte, was auch an fehlenden Pässen in die Spitze lag. Jene sollte nicht zuletzt von Dodi Lukebakio kommen, der in der ungewohnten Zehner-Rolle agierte. „Dodi kann das besser“, befand der Trainer, „er hat manchmal falsche Entscheidungen getroffen.“ Mal hätte der Belgier sein eigenes Tempo besser nutzen müssen, mal wäre ein schneller Pass die bessere Wahl gewesen. Nur selten fand der 20-Millionen-Euro-Mann die richtige Lösung.

Dass Herthas Spiel ausgerechnet in dem Moment Fahrt aufnahm, als Lukebakio Platz für Joker Cunha machte, war kein Zufall, zeigte jedoch einmal mehr, wie abhängig die Berliner vom Brasilianer sind. Binnen kürzester Zeit sorgte der Offensiv-Allrounder für Tempo und Belebung, kreierte gute Chancen für Piatek und Guendouzi.

Ob Cunha am Dienstag für Hertha BSC spielen kann, ist fraglich

Ohne Cunha geht wenig – diese Erkenntnis macht die Situation für Labbadia nicht einfacher, denn nach wie vor laboriert Cunha an seiner maladen Leiste. An Training ist kaum zu denken, an Ruhepausen aber auch nicht, dafür ist der 21-Jährige in dieser kritischen Phase der Saison zu wichtig. Gleichwohl sagte der Trainer: „Ich kann ihn nicht verheizen.“ Dass sich Cunha während des Spiels im Ton vergriff und in Richtung Kölner Bank pöbelte, zählte derweil zu den kleineren Sorgen. „Wenn wir alles auf die Goldwaage legen, was Spieler und Trainer zwischendurch miteinander haben, machen wir das Spiel kaputt“, sagte Labbadia.

Die nächste Chance zur Kurskorrektur hat Hertha nun bereits am Dienstag im Olympiastadion. Wieder ist der Gegner ein Krisenklub, wieder brauchen die Berliner dringend einen Sieg. Allzu sehr zuspitzen wollte der Coach die Partie trotzdem nicht. „Ich kenne keine Spiele in der Bundesliga, die nicht wegweisend sind“, sagte er trocken. Noch so eine Aussage, die ein wenig geschönt wirkte.

