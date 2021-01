Kommentar So wächst bei Hertha BSC kein Glaube

Berlin. Wenn es doch so simpel wäre. „Wir müssen den Ball einfach über die Linie bringen, mit Selbstvertrauen läuft dann alles anders“, sagte Niklas Stark nach dem dürftigen 0:0 in Köln. Herthas Kapitän war sich sicher: „Wir müssen einmal den Bock umstoßen“ – dann fände die Mannschaft auch in die Spur.

Vor der Logik des Sports lässt sich gegen diese Aussage wenig einwenden, schließlich ist der von Stark angesprochene Mechanismus hinlänglich bekannt. Ein einziges Tor kann ein dürftiges Remis in einen euphorisierenden Sieg verwandeln und damit zu einem Sprungbrett werden, das ein Team in völlig neue Höhen katapultiert.

Ein Paradebeispiel lieferte Hertha-Gegner Köln in der Vorsaison. Nachdem Trainer Markus Gisdol den abstiegsbedrohten Klub im November 2019 übernommen hatte, kassierten die Rheinländer in den folgenden drei Spielen zwei Niederlagen und holten nur einen Punkt. Gisdol stand schon fast vor dem Aus, doch was folgte, war ein Sieg gegen den Lokalrivalen Leverkusen, der den Start einer unglaublichen Erfolgsserie markierte. Von den folgenden zehn Partien gewann Köln acht, verlor einzig gegen Dortmund und die Bayern. Aus der Lachnummer der Liga war die Mannschaft der Stunde geworden.

Das Beispiel zeigt eindrucksvoll, was im Fußball möglich ist – und wie schnell. Dass Hertha eine ähnliche Trendwende gelingt, darf trotzdem bezweifelt werden, denn wenn man ehrlich ist, haben die Berliner den eingangs zitierten Bock schon mehrfach umgestoßen.

Erinnert sei an den Derbysieg gegen Union Anfang Dezember – vergleichbar mit Kölns Leverkusen-Moment – oder das 3:0 zum Jahresauftakt gegen Schalke. Doch statt die positive Entwicklung fortzuführen, fielen die Berliner alsbald in alte Muster zurück und kamen von ihrem Kurs ab.

Der Glaube daran, dass sich daran in naher Zukunft etwas ändert, ist am Sonnabend in Köln nicht gewachsen. Auch wenn Niklas Stark das anders sehen mag.

