Krzysztof Piatek (Mitte) hatte in Köln zwei aussichtsreiche Chancen für Hertha BSC, brachte den Ball aber nicht über die Linie.

Hertha BSC schnuppert in Köln in der Schlussviertelstunde am Siegtor, kommt beim Krisenklub aber nicht über ein 0:0 hinaus.

Hertha BSC Siegchance vertan: Hertha kommt in Köln nur zu einem 0:0

Köln/Berlin. Die Chance zum Sieg war da, das letzte Mal kurz vor Schluss: Nach einer Kölner Ecke lief Hertha BSC einen finalen Konter, rannte mit vier Spielern auf einen FC-Verteidiger zu. Der erlösende Treffer wäre angesichts der guten letzten Viertelstunde durchaus verdient gewesen, doch statt sich zu belohnen, spielten die Gäste diese Gelegenheit viel zu schlampig aus. So blieb es im Duell der frustrierten Krisenklubs am Sonnabend bei einem 0:0, das niemandem wirklich weiterhilft.

„Wir waren stabiler als zuletzt und unterm Strich die bessere Mannschaft“, sagte Hertha-Keeper Alexander Schwolow, „wir hätten die drei Punkte mitnehmen müssen. Für mich als Torwart war es nicht das beschäftigungsreichste Spiel. Schade, dass vorne keiner reingegangen ist.“

Mittelfeldspieler Guendouzi scheitert am Pfosten

Möglichkeiten waren in dem insgesamt dürftigen Spiel durchaus vorhanden, Krzysztof Piatek und Mattéo Guendouzi scheiterten mit je zwei Versuchen knapp. Was fehlte, war ein Mix aus letzter Überzeugung, Präzision und Glück, sodass es Hertha nicht gelang, das aktuell formschwächste Team der Liga zu knacken. Dass zumindest ein weiterer Tiefpunkt vermieden wurde, blieb ein eher schwacher Trost. In der Tabelle rutschte der Hauptstadtklub auf Rang 13.

Mit Spannung war Herthas Startaufstellung erwartet worden. Würde Matheus Cunha rechtzeitig fit werden? Die Antwort lautete: jein. Der Brasilianer stand zwar im Kader, saß aber zunächst auf der Bank, doch auf Attacke setzten die Berliner trotzdem. Für den verletzten Linksverteidiger Marvin Plattenhardt rückte Stürmer Piatek in die Anfangsformation. Der Pole bildete mit Jhon Cordoba eine Doppelspitze.

Tatsächlich war Hertha zunächst das aktivere Team, wirkte präsenter und wacher. Die erste gute Chance nach 13 Minuten: starker Schnittstellenpass von Vladimir Darida, schnörkelloser Flachschuss von Piatek – FC-Keeper Timo Horn war jedoch zur Stelle.

An Höhepunkten sollte es das vorerst gewesen sein. Beide Teams waren vor allem um Sicherheit bemüht, wollten einen Rückstand vermeiden. An Fokus und Elan mangelte es nicht, dafür aber an Struktur und Spielwitz. Immerhin: Wille und Engagement konnte man Herthas Profis – anders als zuletzt – nicht absprechen, auch die Zusammenarbeit als Team zeigte sich verbessert.

Ex-Herthaner Wolf bringt die Berliner ins Schwitzen

Nach einer halben Stunde verzeichneten die Statistiker 60 Prozent Ballbesitz für die Berliner, aber spätestens im letzten Spielfelddrittel verfingen sich die Pässe in der vielbeinigen Kölner Hintermannschaft. Hinzu kam der Umstand, dass die Distanzschüsse von Peter Pekarik (14.) und Lucas Tousart (33.) weit an ihrem Ziel vorbeirauschten. Den Hausherren ging es bei den Versuchen von Jonas Hector (16., 37.) nicht viel besser.

Gegen Ende des ersten Durchgangs schien die Konzentration der Labbadia-Elf zu bröckeln, Köln fand besser in die Partie. Die brenzligste Szene unmittelbar vor der Pause, als sich Ex-Herthaner Marius Wolf gegen Maximilian Mittelstädt durchsetzte und von der linken Grundlinie Hector bediente. Der Schuss des früheren Nationalspielers landete am linken Außennetz (45.+2).

Nach Wiederanpfiff gaben sich die Berliner zwar bissig, doch darüber hinaus ließ sich zunächst wenig Positives finden. Dass die nächste Gelegenheit den Kölnern gehörte, war kein Zufall: Ein Wolf-Abschluss aus der linken Strafraumhälfte segelte am langen Pfosten vorbei (60.).

Labbadia reagierte, brachte Cunha für den unglücklich agierenden Dodi Lukebakio, der sich in ungewohnte Rolle hinter den Spitzen versucht hatte. Schnell sorgte Herthas Hoffnungsträger für mehr Torgefahr. Nach Foul an Cunha köpfte Alderete einen Freistoß über die Querlatte (63.). Eine Szene mit Signalwirkung, denn die Berliner übernahmen nun zunehmend die Kontrolle.

Joker Cunha verleiht den Berlinern viel Torgefahr

Die Schlussviertelstunde läutete Hertha mit einer Doppelchance ein. Erst jagte Piatek einen Flachschuss nach Vorarbeit von Cunha hauchzart am linken Pfosten vorbei (74.), dann scheiterte Guendouzi aus der Distanz an Torwart Horn (75.). Wenig später legte der Franzose sogar noch mal nach, traf aus 16 Meter aber nur den linken Pfosten (83.). Dennoch: Ein Berliner Tor lag nun förmlich in der Luft.

Mit zwei Jokern versuchte Labbadia, die Siegchancen zu befeuern. Luca Netz und Daishawn Redan kamen für Corodba und Mittelstädt (86.), nur ändern sollte das nichts mehr. „Wir haben auswärts einen Punkt geholt. Das müssen wir positiv sehen“, meinte Kapitän Niklas Stark, „Dienstagabend steht ja schon das nächste Spiel an.“ Dann kommt mit der TSG Hoffenheim der nächste Krisenklub ins Olympiastadion.