Hertha gegen Köln: Duell unter Druck

Jhon Cordoba kennt sich aus in Köln. Er soll Hertha an alter Wirkungsstätte zum Sieg führen.

Berlin. Wenn es um Serien ging, dominierte in den vergangenen Wochen Schalke 04 die Schlagzeilen. Erst im letzten Augenblick konnte die Einstellung des Bundesliga-Negativrekords von 31 Spielen ohne Sieg verhindert werden. Doch auch andere Klubs kämpfen mit den Folgen fehlenden Könnens. So hat der 1. FC Köln etwas in seiner Bundesliga-Geschichte Einmaliges zu bieten. In nun schon 13 Heimpartien in Folge blieben die Rheinländer nie ohne Gegentor. Seit vier Spielen traf das Team zudem auch nicht mehr und ist in diesem Zeitraum mit nur einem Punkt das schlechteste der Liga.

Das drückt auf die Stimmung, die beim Fußballklub vom Rhein ähnlich gedämpft ist wie bei den Kickern an der Spree. Auch bei Hertha BSC stehen Ansprüche und Realität in krassem Gegensatz in diesen Tagen. Wobei die Berliner sich dank der Millionen von Investor Lars Windhorst längst in anderen Sphären wähnten als im mageren Mittelfeld der Liga. So aber empfängt am Sonnabend der Tabellen-16. den Zwölften aus der Hauptstadt (15.30 Uhr, Sky), und für einen der Trainer wird es wohl anschließend noch ungemütlicher werden, als es ohnehin schon ist.

Köln hat ein Problem in der Offensive

In den jüngsten Tagen fühlten sich bei beiden Klubs bereits die Manager berufen, die sportliche Lage zu moderieren. „Beide Mannschaften haben am Wochenende enttäuscht, von daher ist da natürlich Brisanz drin, natürlich ist da Feuer drin“, so Kölns Sportchef Horst Heldt. Gleich in fatalistischen Ansätzen zu denken, weigert er sich allerdings und will die Partie nicht zu einem Endspiel für Trainer Markus Gisdol ausrufen. Jedoch war die Entwicklung zuletzt alarmierend. Mit dem 0:5 in Freiburg kassierte der FC die höchste Saisonniederlage und wirkte dabei völlig desorientiert. „Wir haben alles vermissen lassen, was wir im Abstiegskampf brauchen“, erklärte Heldt im „Kölner Stadtanzeiger“.

In Köln will man die Spieler nun mit Nachdruck auf die Lage aufmerksam machen, wobei Trainer Gisdol ebenso hofft, dass so eine Niederlage „wie ein reinigendes Gewitter“ sein könne. Alle sollten sich hinterfragen, die Ursachen analysieren. Ein Grund ist auf jeden Fall die schwache Offensive mit insgesamt nur 13 Treffern. So viele hatte Stürmer Jhon Cordoba vergangene Saison allein für Köln erzielt, jetzt spielt er bei Hertha und ist in Berlin zweitbester Torschütze mit vier Treffern. Anders herum bringt der aus Berlin nach Köln gewechselte Mittelfeldspieler Ondrej Duda im schwächelnden Angriff des FC nicht die erhoffte Spielfreude zur Geltung, findet aber im Angriff auch keine geeigneten Spielpartner vor.

Bei Hertha und in Köln geht der Blick auf die Zweikämpfe

In Berlin stimmen die Ergebnisse meist ebenso wenig wie in Köln, allerdings sehen die Verantwortlichen weniger das individuelle Versagen als größtes Problem. Das Zusammenhalten als Team habe die besten Spiele der Mannschaft besonders gekennzeichnet, so Manager Michael Preetz. Das Miteinander sei folglich die größte Stärke. Nur kommt das bei einer Truppe, die in Sachen interner Kommunikation auf dem Platz einfach zu langsam dazulernt, eben zu selten zum Tragen. Was es schwer macht, das Potenzial auch abzurufen. Trainer Bruno Labbadia wirkt zunehmend resigniert bei diesem Thema, das ihn seit Saisonbeginn begleitet.

Um wieder in die Spur zu kommen, lenken beide Trainer den Blick auf die Grundlagen des Fußballs. Das Duell Mann gegen Mann soll im Mittelpunkt stehen und helfen, den Weg aus der Krise zu finden. „Wir brauchen wieder diese Gier, dieses zweikampforientierte Spiel, diesen Einsatz gegen den Ball“, fordert Gisdol: „Das ist der erste Schritt, auf dem wir aufbauen. Und natürlich wollen wir vernünftigen Fußball spielen.“ Was zuletzt auch deshalb nicht gelang, weil sein Te​am deutlich weniger Laufbereitschaft als der Gegner zeigte.

Hertha sieht in Köln oft gut aus

Bei Hertha verlangt Labbadia nach der herben Enttäuschung gegen Bielefeld (0:1) vor allem in den Schlüsselszenen mehr Einsatz von seinen Profis. „Uns erwartet ein ähnliches Spiel wie in Bielefeld, sehr zweikampfgeprägt. Wichtig für Köln ist vor allem, dass wir diesmal die entscheidenden Duelle gewinnen. Wir haben das ganz klare Ziel, dort zu gewinnen“, so der 54-Jährige, der seinen Profis immerhin den aufbauenden Fakt mit auf den Weg geben kann, dass die Berliner zuletzt in Köln sehr gut aussahen. Schließlich gewann Hertha bei keinem anderen Verein auswärts so oft (insgesamt neun Mal), zuletzt sogar zweimal in Folge ohne Gegentor (4:0 und 2:0).

Angesichts dieser Statistik könnte die Luft für Gisdol demnächst tatsächlich dünn werden. Der Kölner Coach gibt sich dennoch gelassen, kennt sich mit solchen Drucksituationen aus. „Warum soll ich mich damit auseinandersetzen müssen? Das würde mir nur Energie rauben für wichtige Dinge“, so Gisdol zur drohenden Demission. Derlei Gefahr scheint in Berlin zwar noch nicht akut, doch der Erfolgsdruck wird greifbarer bei Hertha. „Eminent wichtig“, nannte Manager Preetz die Partie.​

