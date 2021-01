Erfolgsfan sein kann jeder

Berlin. Dass es leicht wird, hat niemand gesagt. Wer sich als Fußball-Fan für Hertha BSC entschieden hat, hat damit auch ein umfangreiches Zusatzpaket gebucht, denn neben der Basisleistung „Spieltagerlebnis“ gibt es Enttäuschungen, Dämpfer und Frust gratis dazu. Seit den ruhmreichen 1920er- und 1930er-Jahren ist die Geschichte des Klubs ja vor allem durch Rückschläge geprägt, folglich sind Anhänger der Berliner so ziemlich alles, aber eines sicher nicht: klassische Erfolgsfans.

Die jüngste Pleite in Bielefeld brachte viele, die es mit Hertha halten, an den Rand ihrer Kräfte. Um Einblick in die geschundene Fan-Seele zu bekommen, reichte ein Rundumblick beim Nachrichtendienst Twitter. „Hertha-Fan sein, fühlt sich an, wie eine toxische Beziehung“, schrieb etwa User Steven 1892: „In unregelmäßigen Abständen kommt sie wie ausgewechselt daher, ihr habt 'nen geilen Abend, sie verspricht dir, dass jetzt alles besser wird. Nächste Woche wirst du wieder verarscht und bist im Teufelskreislauf.“ Nutzer Daniel Otto sah sogar den eigenen Familienfrieden gefährdet. Langsam, aber sicher könne er nicht mehr rechtfertigen, dass man sich „diese Sch…“ fast jede Woche anschaut.

Nachvollziehbar ist die Frage allemal: Warum tut man sich das alles an? Die beste Erklärung lieferte wohl der Tweet von Hertha-Fan Sir Henry, der auf die legendären Nick-Hornby-Sätze aus dem Buch „Fever Pitch“ verwies, der ultimativen Hommage an das Fan-Sein an sich. „In den Fußball verliebte ich mich so, wie ich mich später in Frauen verlieben sollte“, sagt der Protagonist dort: „plötzlich, unerklärlich, unkritisch und ohne einen Gedanken an den Schmerz und die Zerrissenheit zu verschwenden, die damit verbunden sein würden.“

Anhänger von Hertha BSC zu sein, ist ein Charaktertest

Leidenschaft kommt nun mal von Leiden, das wissen jene, die es mit Hertha halten, zur Genüge. Eine Feststellung, die keineswegs despektierlich gemeint ist, sondern vielmehr bewundernd, denn Woche für Woche die Erfolge des FC Bayern zu beklatschen, ist keine Kunst.

Was sind das bitte für „Sorgen“, wenn man lediglich darum bangen muss, ob man die Meisterschaft schon am 30. Spieltag feiern darf oder doch erst zwei Wochen später? Hertha-Fan zu sein, ist hingegen ein echter Charakter-Test, schließlich muss man neben vielen kalten Duschen auch die Häme anderer ertragen, schlimmstenfalls von Anhängern des 1. FC Union. Eine Belastungsprobe, die längst nicht jeder aushält, aber Hertha-Jünger sind aus besonderem Holz.

Aktuell ist die Leidensfähigkeit der Blau-Weißen kaum hoch genug einzuschätzen. Sportlich tanzt Hertha zwar (noch) nicht auf der Rasierklinge, die emotionalen Wendungen der letzten anderthalb Jahre waren allerdings extrem. Auf die Trennung von Klub-Legende Pal Dardai folgte der Einstieg von Investor Lars Windhorst, die gefühlte Übernahme durch „Heilsbringer“ Jürgen Klinsmann sowie dessen spektakulärer Abgang, um nur die „Großereignisse“ zu nennen.

Die Fans legen ihr Herz in die Hand von Hertha BSC

Damit einher gingen ein ins Wanken geratenes Selbstbild (Stichwort: Investorenklub), immense Zuversicht und mindestens genauso große Ernüchterung. Gründe, um die emotionale Bindung zum Klub zu hinterfragen, finden sich also zuhauf, doch statt sich abzuwenden, legen Tausende Hertha-Fans ihr Herz jedes Wochenende aufs Neue in die Hände ihrer Mannschaft. Mit rationaler Abwägung hat das so viel zu tun wie Herthas Fußball mit Europapokal-Ambitionen, aber so ist das nun mal mit der Liebe. Um noch einmal Nick Hornby zu zitieren: Ein Fußballfan ist „ein Kerl, der seine Freizeit damit verbringt, in der Kälte zu stehen und sich elendig zu ärgern“. Ein Satz, der viel zu wahr ist, um ihn an die neue Corona-Wirklichkeit anzupassen.

Dass sich bei Hertha vieles ändern muss, soll damit nicht beiseitegeschoben werden. Bis es so weit ist, bleibt den Fans jedoch nicht viel mehr, als in der Achterbahn auszuharren, den Puls in die Höhe schießen zu lassen und sich darüber zu freuen, dass man noch etwas spürt. Und eines wird sie ohnehin immer begleiten: Die Hoffnung, dass es irgendwann gut wird.