Hertha BSC blamiert sich in Bielefeld

Bielefeld/Berlin. Auf den letzten Drücker fand Hertha dann doch noch den Attacke-Modus, doch da war es längst zu spät. Trotz einer engagierten Schlussphase verloren die Berliner am Sonntagabend mit 0:1 (0:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld – eine Pleite, die nicht nur verdient, sondern auch äußerst bitter war, denn erneut hat es das Team von Trainer Bruno Labbadia versäumt, einen vorangegangenen Erfolg zu veredeln. Die zarte Neujahrs-Euphorie, sie ist schon wieder dahin.

„Bielefeld hat den Kampf in den entscheidenden Situationen mehr angenommen“, sagte Verteidiger Niklas Stark nach dem über weite Strecken blutleeren Auftritt, „wir waren nicht so wach wie sie.“

Matheus Cunha meldet sich bei Hertha BSC kurzfristig ab

Schon vor dem Anpfiff hatten die Berliner einen kleinen Schock verdauen müssen: Ausnahmekönner Matheus Cunha hatte sich kurzfristig abgemeldet, weil der Brasilianer zum wiederholten Mal mit Leistenproblemen zu kämpfen hatte. Da auch Vertreter Javairo Dilrosun (Bänderverletzung) nicht zur Verfügung stand, musste Labbadia kreativ werden und entschied sich auf dem linken Flügel für Maximilian Mittelstädt.

Dennoch: Die Gäste kamen auch ohne ihren Topscorer ordentlich in die Partie – nach zehn Minuten hatten sie sich bereits zwei gute Chancen erspielt. Zunächst standen sich Dodi Lukebakio und Jhon Cordoba nach Vorarbeit von Peter Pekarik im Strafraum im Weg, sodass Cordobas Abschluss zu harmlos geriet (7.); dann legte Lukebakio eine Plattenhardt-Flanke geschickt für seinen Angriffspartner ab, doch auch diesmal erwischte der Kolumbianer den Ball im Strafraum nicht richtig (10.).

Herthas anfänglicher Schwung war allerdings bald verpufft, Tempo und Zielstrebigkeit blieben danach auf der Strecke. Die Berliner waren zwar präsenter, fanden im Spiel nach vorne aber keine klare Linie. Die Folge: Statt den Außenseiter an dessen Sechzehner einzuschnüren, entstand die gefährlichste Situation des ersten Durchgangs plötzlich auf der anderen Seite.

Video-Assistent verhindert Elfmeter gegen Hertha BSC

Nach einer Flanke von Bielefelds Rechtsverteidiger Cedric Brunner setzte Herthas Abwehrchef Niklas Stark im Zentrum seinen Arm gegen Fabian Klos ein (35.), wobei die Berührung kaum kräftig genug schien, um den 93-Kilo-Hünen zu Fall zu bringen. Sei’s drum, der Arminen-Kapitän ging zu Boden, womöglich auch wegen eines leichten Kontakts am Bein. Schiedsrichter Guido Winkmann zeigte auf den Punkt – eine Entscheidung, die jedoch Widerspruch aus Köln hervorrief.

Nachdem der Video-Assistent Zweifel angemeldet hatte, schaute sich Winkmann die Szene zigfach auf dem Bildschirm an der Seitenlinie an. Vier Minuten (!) nach seinem Pfiff die Korrektur: kein Strafstoß. Stark und sein Team kamen mit dem Schrecken davon. Torlos ging es in die Kabine.

Nach der Pause kehrte Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt nicht mehr auf den Platz zurück. Für ihn rückte Mittelstädt nach hinten, offensiv durfte sich nun Youngster Jessic Ngankam (20) versuchen. Besser wurde es dadurch nicht, im Gegenteil: Nach einer Bielefelder Hereingabe trat Innenverteidiger Omar Alderete unbedrängt am Ball vorbei und hatte Glück, dass Angreifer Sergio Cordova aus der Drehung nur den Außenpfosten traf (48.).

Treffer von Joker Piatek für Hertha BSC zählt nicht

Während die Ostwestfalen plötzlich Lust auf Fußball entwickelten, wirkte Hertha beeindruckt, auf einmal blieben die Berliner in den Zweikämpfen nur noch zweiter Sieger. Bielefeld übernahm das Kommando: Eine Cordova-Hereingabe verpasste Klos nur knapp (54.). Einen satten Schuss von Ritsu Doan klärte Torwart Alexander Schwolow zur Ecke (56.). Als dann auch noch Joker Ngankam verletzt vom Feld musste und Hertha kurzzeitig in Unterzahl spielte, nahm das Unheil seinen Lauf: Einen Arminen-Einwurf verlängerte Lucas Tousart per Kopf in den eigenen Strafraum, wo Pekarik unter dem Ball hindurch sprang. Bielefelds Reinhold Yabo zog nach geschicktem Körpereinsatz aus der Drehung ab und wuchtete das Spielgerät ins Netz – 0:1 (64.).

Dass Doan wenig später den Berliner Pfosten traf (70.), passte ins Bild, Herthas Aufbäumen hielt sich jedenfalls in Grenzen. Die Joker Krzysztof Piatek, Deyovaisio Zeefuik und Luca Netz konnten die Partie nicht drehen, insgesamt wirkten die Berliner ideen- und mutlos. Ein besorgniserregender Auftritt, mit dem es gegen jeden Gegner der Liga schwer wird, auch am Sonnabend (15.30 Uhr) in Köln.

Einzig ein vermeintlicher Treffer von Piatek sorgte in der Schlussphase noch mal für Aufregung (84.), doch Schiedsrichter Winkmann hatte zuvor ein Handspiel des Polen gesehen. So blieb es bei der siebten Saisonniederlage des Hauptstadtklubs. Es war eine der enttäuschendsten Sorte.