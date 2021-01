Vor dem Wiedersehen mit Hertha BSC: Der Fall Maier

Berlin. Abgeschrieben hat er ihn nicht, natürlich nicht. Wenn Bruno Labbadia über Arne Maier spricht, schwingt die Hoffnung mit, dass Herthas Ausnahmetalent endlich wieder in die Spur findet und jene Entwicklung nimmt, die ihm seit Teenagertagen prophezeit wurde. Von seinen Anlagen zählt der Berliner bekanntlich zu den vielversprechendsten Fußballern des Landes, doch in der Praxis kommt er selbst bei Leihklub Arminia Bielefeld kaum zum Zug.

„Natürlich hätten wir gern, dass er mehr spielt, aber das ist leider nicht der Fall“, sagt Herthas Chefcoach vor dem Wiedersehen am Sonntag in Ostwestfalen (18 Uhr, Sky): „Ich hoffe, dass er noch kommt“, fügt er an, „nur muss er das ja nicht gerade gegen uns machen.“ Spätestens ab Montag sind Labbadias Wünsche für den Mittelfeldspieler aber klar: Einsätze, Einsätze, Einsätze.

Als Maier bei Hertha im Herbst auf eine Leihe drängte, wirkte die Wahl Bielefeld wie eine äußerst sichere. Beim Aufsteiger schien Spielzeit garantiert, weil Maier Fähigkeiten mitbrachte, die im Team sonst kaum zu finden sind. Trainer Uwe Neuhaus klang begeistert. „Arne passt sehr gut in unser System, weil er ein technisch starker Spieler ist, der einen guten Blick für seine Nebenleute hat“, schwärmte der Coach.

Talent von Hertha BSC muss Rückschläge verkraften

Drei Monate und elf Bundesligaspiele später ist davon wenig geblieben. Vor seinem Zwei-Minuten-Einsatz am vergangenen Wochenende spielte Maier nur zweimal 45 Minuten, wirkte dabei wie ein absoluter Fremdkörper und erhielt die „Kicker“-Note 5,5. Neben seinem Knie machte ihm auch sein Sprunggelenk zu schaffen, in fünf Partien stand er nicht mal im Spieltagskader. Neuhaus gibt sich geduldig: „Wir versuchen ihn nach und nach heranzuführen.“

Für Maier aber tickt die Uhr, er ist keine 17 mehr, am Freitag wird er 22. Als Kapitän der U21-Nationalmannschaft soll er bei der Europameisterschaft im Sommer eine herausragende Rolle einnehmen, doch dafür braucht er dringend Spielpraxis. Zudem muss er verkraften, dass andere Altersgenossen an ihm vorbeigezogen sind, während er selbst binnen zwei Jahren vom aufstrebenden Stammspieler bei Hertha zum Bank-Kandidaten in Bielefeld geworden ist. Sein Marktwert sank in dieser Zeit von geschätzten 24 Millionen auf aktuell zehn Millionen Euro. Kurz vor Weihnachten postete er bei Instagram ein Selfie. „No bad vibes allowed“, schrieb er dazu, frei übersetzt: Ich lasse keine schlechten Schwingungen zu.

Trainer von Hertha BSC hält Kontakt

„Die Situation ist sicher nicht optimal“, sagt Labbadia, „das hat Arne sich anders vorgestellt.“ Er selbst habe im Herbst keinen Anlass für eine Leihe gesehen, doch Maier – bei Hertha zuletzt nur Reservist – habe sich „freischwimmen“ wollen. Diesem Wunsch habe man entsprochen, auch im Sinne der Entwicklungschance. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2023.

Labbadia verfolgt Maiers Werdegang auch in Bielefeld intensiv. „Wir haben eine gute Konstellation“, erklärt der Coach: „Mein Co-Trainer Olaf Janßen hat schon mit Uwe Neuhaus gearbeitet und ist eng mit ihm befreundet, daher bekommen wir auch immer wieder Rückmeldung. Ich selbst habe auch mit Arne gesprochen, weil es mir wichtig ist, mit ihm Kontakt zu halten.“

Warum sich Maier trotz der überschaubaren Konkurrenz bei der Arminia schwertut? Das ist selbst Beobachtern vor Ort ein kleines Rätsel, denn die Trainingseinheiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Rückkehr zu Hertha BSC im Sommer

Ansätze finden sich trotzdem. Dass er schon angeschlagen in Bielefeld ankam, machte den Start nicht leichter, auch neue Blessuren warfen ihn zurück. Hinzu kommt das veränderte Umfeld, das für Maier, seit 2007 im Hertha-Kosmos zu Hause, ein kleiner Kulturschock gewesen sein muss. Ostwestfalen ist nicht Berlin, und dass die Corona-Pandemie kein Integrationshelfer ist, liegt auf der Hand. Zudem soll es in Maiers Familie eine Covid-19-Infektion gegeben haben, die ihn phasenweise belastet hat. Sprechen will er darüber nicht, Interviewanfragen lehnt er konsequent ab.

Auch dass Maier nicht gerade als Trainingsweltmeister gilt, mag bei Neuhaus eine Rolle spielen, doch Labbadia will diesen Ruf nicht bestätigen. „Ich wusste nicht, ob er jemand ist, der nur Talent hat und damit nicht arbeitet“, sagt er, „aber ich habe jemanden kennengelernt, der sehr professionell gearbeitet und Dinge angenommen hat. Er hat die Anlage, und er will.“

So bleibt derzeit nur ein Mix aus Geduld und Zuversicht – auch bei Hertha. Was für Labbadia gilt, gilt schließlich auch für den Klub, der im Sommer auf einen gereiften Rückkehrer hofft: Abgeschrieben ist Maier noch nicht.