Bundesliga-Termine Hertha BSC gegen die Bayern am Freitagabend

Berlin. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 19 bis 23 zeitgenau terminiert. Für Hertha BSC ergab das zwei exklusive Anstoßzeiten, die dem Berliner Bundesligisten viel Aufmerksamkeit bescheren.



Zum Auftakt des 20. Spieltags empfängt der Hauptstadtklub am Freitag, den 5. Februar (20.30 Uhr) den FC Bayern im Olympiastadion. Zwei Spieltage später rücken die Berliner erneut ins Rampenlicht. Das Heimspiel gegen RB Leipzig wird am Sonntag, den 21. Februar um 15.30 Uhr angepfiffen.

Die Auswärtspartien gegen Eintracht Frankfurt (30. Januar), den VfB Stuttgart (13. Februar) und den VfL Wolfsburg (27. Februar) finden jeweils am Sonnabend um 15.30 Uhr statt.

Sonntagsspiel für Union Berlin



Stadtrivale Union Berlin wurde von der DFL ebenfalls prominent platziert. Das Duell mit Schalke 04 in der Alten Försterei ist das Topspiel des 21. Spieltags und wird am Sonnabend, den 13. Februar um 18.30 Uhr angepfiffen. Hinzu kommt ein Sonntagsspiel am 28. Februar (13.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim.



Die Partien gegen Borussia Mönchengladbach (30. Januar, Heimspiel), Mainz 05 (6. Februar, auswärts) und den SC Freiburg (20. Februar, Heimspiel) finden jeweils am Sonnabend um 15.30 Uhr statt.