Kolumne Immer Hertha: Erst kommt das Fressen

Clemens Tönnies galt bei Schalke 04 eigentlich als verbrannt, doch in der Not wird der frühere Klub-Boss wieder interessant.

Manch Klub greift in der Krise zu heiklen Maßnahmen. Hertha indes ist frei von wirtschaftlicher Not, doch Gefahren lauern auch so.

Berlin. Wie verzweifelt kann man sein? Schaut man auf Schalke 04, muss die Antwort wohl „unendlich“ lauten, denn die Vorgänge beim Revierklub machen inzwischen nur noch betroffen. Dass sich die „Königsblauen“ anschicken, Tasmania 1900 und damit Berlin einen legendären (Negativ)-Rekord zu entreißen, lässt ja schon tief blicken, doch verglichen mit den jüngsten Äußerungen von Sportvorstand Jochen Schneider hat die sportliche Misere fast so etwas wie Charme.

Der Fußballfunktionär brachte dieser Tage das Kunststück fertig, ausgerechnet jenem Menschen verbale Girlanden zu flechten, der auf Schalke eigentlich längst zur Persona non grata geworden ist: Clemens Tönnies.

Die „überragenden Verdienste“ des langjährigen Klub-Bosses könne man gar nicht genug würdigen, meinte Schneider, ehe er den Fleischbaron mit einer wohlwollend salbungsvollen Eloge bedachte – ausgerechnet jenen Tönnies, der mit seinen Worten und Taten zuletzt viele Tausend Vereinsmitglieder gegen sich aufgebracht hatte.

Konkurrent Schalke greift nach dem letzten Strohhalm

Zur Erinnerung: Nach einer politisch mehr als heiklen Rede im August 2019 waren zahlreiche Fans des Klubs gegen Tönnies auf die Barrikaden gegangen, ehe sein Ruf in der Corona-Pandemie endgültig Schaden nahm. Das Bekanntwerden desolater Arbeits- und Hygienestandards in den Tönnies-Betrieben machte ihn in den Augen vieler Anhänger untragbar.

Schneider scheint davon nicht mehr viel wissen zu wollen, stattdessen rollte er Tönnies den roten Teppich aus, um dem Milliardär den Weg für ein weiteres Investment zu bereiten. Womit sich der Profi-Fußball auf Schalke als das entlarvte, was eigentlich Tönnies‘ Kerngeschäft ist. Ein Schweinebusiness.

Schon klar: Sportlich und wirtschaftlich steht Schalke mit dem Rücken zur Wand, ein Abstieg würde den 155.000 Mitglieder starken Traditionsverein in existenzielle Nöte treiben. Um dieses Horrorszenario zu verhindern, braucht es dringend neue Spieler, also wird beim Tabellenschlusslicht nach dem letzten Strohhalm gegriffen – selbst dann, wenn er dreckig ist. Erst kommt das Fressen, und danach lange nichts. Zyniker sagen, der Chaosklub könne nicht mal mit Anstand untergehen.

Nun ist Schalke mit seiner Geschichte, seiner Struktur und seinen Protagonisten sicher ein Spezialfall, doch in Zeiten der Pandemie kommt zum Vorschein, dass die wirtschaftliche Lage auch andernorts weit angespannter ist, als zuvor vermutet. Die finstere Prognose von Christian Seifert trieb jedenfalls etlichen Klub-Verantwortlichem den Schweiß auf die Stirn. Insgesamt, hatte der Chef der Deutschen Fußball Liga vorgerechnet, würden den Erst- und Zweitligisten bis 2022 rund zwei Milliarden Euro entgehen. Eine spektakuläre Summe.

Frankfurt muss verkaufen, Hertha BSC kann investieren

Die Folge ist ein neuer Sparkurs, der auch im Wintertransferfenster im Januar spürbar wird. Allen Prognosen zufolge wird dort größtmögliche Zurückhaltung herrschen, zumindest in Bezug auf Neu-Verpflichtungen. Anders sieht es derweil bei den Verkäufen aus. Eintracht Frankfurt trennte sich etwa von Stürmer Bas Dost, um Gehalt zu sparen und zudem ein paar Millionen Ablöse einzustreichen. „Sportlich hätten wir ihn am liebsten gar nicht gehen lassen“, gab Sportvorstand Fredi Bobic zu, „aber wir müssen in diesen besonderen Zeiten ein bisschen anders denken.“

Für Hertha BSC gilt das bekanntlich nur bedingt. Durch den Einstieg der Tennor Group um Lars Windhorst, der dem Klub insgesamt 374 Millionen Euro beschert, haben die Berliner ein vergleichsweise gutes Blatt, können sogar investieren. Vor allem aber muss sich der Hauptstadtklub nicht um sein Überleben sorgen – ein unschätzbarer Vorteil, den man bei allen Ambitionen, denen Hertha bisher nur hinterherhechelt, nicht vergessen darf.

Der Blick nach Gelsenkirchen zeigt jedoch, wie fragil derartige Konstellationen sind. Dort saßen sie über Jahre an den fetten Fleischtöpfen der Champions League, generierten zudem horrende Transfereinnahmen. Von all dem ist der Klub nun weiter entfernt als Berlin von Madrid – Schalke hat sich über Jahre verzockt und sein Kapital verspielt. Ein mahnendes Beispiel, das zeigt: Wichtiger als die eine oder andere Million auf dem Konto sind sportliche Kompetenz, gute Führungskräfte und passende Konzepte.