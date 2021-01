Hertha BSC feiert gegen Schalke Befreiungsschlag

Berlin - Hertha BSC ist mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Der Fußball-Bundesligist aus der Hauptstadt gewann am Sonnabend im Olympiastadion mit 3:0 (1:0) gegen den FC Schalke 04 und springt in der Tabelle auf Rang zwölf. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet blieben unter ihrem neuen Trainer Christian Gross auch im 30. Liga-Spiel in Folge ohne Sieg.

Für die Mannschaft von Hertha-Coach Bruno Labbadia war das 3:0 der dringend benötigte Erfolg nach drei Spielen mit schwachen Leistungen. Mattéo Guendouzi hatte zum 1:0 getroffen (36. Minute), Rückkehrer Jhon Cordoba auf 2:0 erhöht (52.). Der Stürmer feierte nach eineinhalb Wochen Verletzungspause sein Comeback. Angreifer Krzysztof Piatek (80.) besorgte den Endstand.

Ausführlicher Bericht in Kürze.