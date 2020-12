Hertha BSC muss auf Kapitän Boyata verzichten

Hertha BSC startet ohne Dedryck Boyata in die Vorbereitung auf das Schalke-Spiel. Dafür könnte ein anderer Profi zurückkehren.

Berlin. Die kurze Weihnachtspause hatte für Hertha BSC negative Folgen. Zumindest was die Corona-Testergebnisse anging. Weil sich kein Profi des Fußball-Bundesligisten über die Feiertage mit Covid-19 infiziert hatte, konnte Trainer Bruno Labbadia am Montag fast seine gesamte Mannschaft über den Schenckendorffplatz scheuchen.

Nur Dedryck Boyata musste passen. Der Kapitän hatte sich schon vor zwei Wochen im Spiel gegen Mainz (0:0) am Fuß verletzt. „Er wollte gegen Freiburg (1:4, Anm. d. Red.) aber unbedingt spielen“, erklärte Trainer Labbadia in einer virtuellen Medienrunde. Bei Hertha hatten sie gehofft, dass sich die Blessur über Weihnachten dann verflüchtigt. „Die freien Tage haben aber leider nichts genutzt“, sagte Labbadia. „Deshalb müssen wir ihn jetzt erst einmal aus dem Trainingsbetrieb nehmen.“

Hertha BSC braucht dringend offensive Verstärkung

Wie lange der Innenverteidiger ausfällt, der am Sonnabend im Bundesliga-Spiel gegen Schalke 04 (18.30 Uhr, Olympiastadion und Sky) wohl von Niklas Stark vertreten wird, steht noch nicht fest. Allerdings besteht die Option, dass sich ein anderer Profi aus der Zwangspause zurückmeldet.

Jhon Cordoba konnte am Montag nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder mit dem Team trainieren. „Er hat richtig Lust, strotzt vor Tatendrang“, erzählte Labbadia. „Wir werden jetzt abwarten, was die Tage bringen und wie er sich präsentiert.“ Der Stürmer hatte sich Anfang November verletzt, fehlte Herthas Offensiv-Abteilung seitdem enorm. Eine Rückkehr des Torjägers dürfte Hoffnungen auf ein Ende der Sturmflaute in Westend wecken.