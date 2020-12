Neue Ansetzungen: Hertha BSC mit Topspiel gegen Bremen

Berlin. Ein Topspiel für Hertha BSC, viel Flutlicht für Union Berlin. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 16 bis 18 bekannt gegeben:

Für Hertha BSC geht es am Sonnabend, 16. Januar um 15.30 Uhr zum 1. FC Köln. Am Dienstag danach, 19. Januar ist dann zum Ende der Hinrunde die TSG Hoffenheim im Olympiastadion zu Gast (20.30 Uhr). Das Duell gegen Werder Bremen ist das Topspiel des 18. Spieltags. Das Heimspiel gegen die Hanseaten zum Start in die Bundesliga-Rückrunde wird am Sonnabend, 23. Januar, um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der 1. FC Union empfängt am Freitag, 15. Januar um 20.30 Uhr Bayer Leverkusen, ehe es am darauffolgenden Mittwoch (20. Januar) um 20.30 Uhr zu RB Leipzig geht. Union Rückrundenstart steigt dann am 18. Spieltag beim FC Augsburg an (Sonnabend, 23. Januar, 15.30 Uhr).

