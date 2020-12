Hertha BSC mit müder Nullnummer gegen Mainz

Hertha BSC mit Deyovaisio Zeefuik (l.) bleibt nach dem 0:0 gegen Mainz immerhin im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Hertha BSC kommt gegen Mainz nicht über ein 0:0 hinaus. Bleibt aber im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage.

Berlin. Das war enorm zähe Kost. Hertha BSC ist im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Dienstagabend nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Die über weite Strecken ereignisarme Partie brachte dem Fußball-Bundesligisten aus der Hauptstadt immerhin einen Punkt – und vorerst den Sprung auf Tabellenplatz zehn.

Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia zeigte zwar wahrlich kein Fußball-Feuerwerk, bleibt nach dem 1:1 am vergangenen Sonnabend in Gladbach aber im vierten Spiel in Folge ohne Niederlage.

