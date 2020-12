Guendouzi beschert Hertha BSC einen Punkt in Gladbach

Hertha BSC Guendouzi beschert Hertha einen Punkt in Gladbach

Mönchengladbach/Berlin. Um zu erkennen, welche Mannschaft mit dem Ergebnis besser leben konnte, reichte ein Blick in die Gesichter der Protagonisten. Während Hertha-Keeper Alexander Schwolow nach dem hart erkämpften 1:1 (0:0) in Mönchengladbach ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen trug, stapfte Borussen-Trainer Marco Rose mit frostigem Blick Richtung Kabine. „Es war ein sehr intensives Spiel“, befand Hertha-Coach Bruno Labbadia: „Wir hätten gewinnen, aber auch verlieren können, deswegen geht das Unentschieden in Ordnung.“