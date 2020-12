Wie Hertha BSC gegen Gladbach das Momentum nutzen will

Hertha BSC Wie Hertha gegen Gladbach das Momentum nutzen will

Berlin. Die Frage ist ja, was überwiegt – die Gemeinsamkeiten oder die Unterschiede? Fest steht: Sowohl bei Hertha BSC als auch bei Gegner Gladbach herrscht vor dem Duell am Sonnabend (15.30 Uhr, Sky) ein deutlich erhöhtes Euphorie-Level. Während die Berliner mit dem Rückenwind des Derbysiegs ins Rheinland reisen, wartet dort ein Team, das am späten Mittwochabend noch freudetrunken durch die Kabine sprang.