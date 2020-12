Berlin. Von den Berliner Straßen mögen die rund 60.000 blau-weißen Hertha-Fähnchen inzwischen wieder verschwunden sein, doch in den Köpfen flattern sie noch immer umher. Keine Frage: Die spektakuläre Guerilla-Aktion des Fußball-Bundesligisten hallte am Mittwoch kräftig nach.

Auf der virtuellen Pressekonferenz vor dem Derby gegen den 1. FC Union im Olympiastadion (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN) drehten sich zahlreiche Fragen um die Resonanz auf die ungewöhnliche Werbe-Maßnahme, allen voran um drohende Bußgelder. Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz wollten sich zu der Causa jedoch nicht äußern, stattdessen moderierte Pressesprecher Marcus Jung das Thema.

„Wir wollten ein bisschen Derby-Fieber erzeugen“, sagte Jung, „und dass solche Aktionen unterschiedlich diskutiert werden, war uns vorher klar.“ Beim Ordnungsamt in Charlottenburg war die Initiative nicht besonders gut angekommen. Dort war am Dienstag die Rede von einem Bußgeld wegen Sondernutzung von Straßenland ohne Genehmigung . Jung dazu: „Wir stehen mit den Behörden in Kontakt und sehen uns natürlich in der Verantwortung.“

Hertha BSC wertet Fähnchen-Aktion als vollen Erfolg

Viel wichtiger war aus Vereinssicht jedoch die „überwältigende“ Resonanz. Mehr als 95 Prozent der Reaktionen seien positiv ausgefallen, die Aktion also der erhoffte Erfolg. „Wir haben es geschafft, Hertha-Fans eine Freude zu bereiten“, sagte Jung, „genau das wollten wir.“

Ob sich selbiges auch am späten Freitagabend sagen lässt? Das wird sich auf dem Rasen zeigen. Am Mittwoch verhielt es sich mit den sportlichen Themen noch ähnlich wie zuvor mit der Fähnchen-Aktion: Viele Fragen kreisten um Punkte, zu denen sie bei Hertha lieber geschwiegen hätten.

Wie groß ist der Respekt vor der Leistung der Unioner, warum ist der Köpenicker Star-Einkauf Max Kruse eine derartige Attraktion und überhaupt: Wie bewertet man den kometenhaften Aufstieg des Stadtrivalen? Die Antworten fielen erwartbar verhalten aus. Man habe Respekt, das ja, machte Labbadia deutlich, doch den Gegner stark zu reden, verkniff sich der Hertha-Coach.

Das derzeitige Tabellenbild spricht ja auch für sich. In Westend läuft es längst noch nicht wie gewünscht, und als wäre das nicht schwer genug, landet der Stadtrivale aus Köpenick einen Coup nach dem nächsten. Umso mehr will und muss Platzhirsch Hertha am Freitag die Kräfteverhältnisse in der Hauptstadt zurechtrücken. „Im Derby“, sagte Labbadia, „sind drei Punkte doppelt süß.“

Hertha BSC kann wohl auf Alderete und Torunarigha setzen

Nicht nur Neu-Unioner Kruse könne den Unterschied machen, betonte der Trainer, „auch wir haben Akteure, die ein Spiel entscheiden können“. Nicht zu vergessen: Beim jüngsten 0:0 beim Tabellendritten Bayer Leverkusen bewiesen die Berliner, dass sie auch Ausnahmekönner in Schach halten können.

Mit Omar Alderete hatte sich dabei jedoch ein Stamm-Verteidiger verletzt. Der Paraguayer laboriert noch an einem Bluterguss am Beckenkamm. Am Dienstag konnte er nur individuell trainieren, doch ein Einsatz am Freitag scheint im Bereich des Möglichen. „Wir hoffen, dass Omar spielen kann“, sagte Labbadia.

Sollte Alderete passen müssen, stünde neben Youngster Marton Dardai (18) eine weitere Alternative parat. Jordan Torunarigha habe nach auskurierter Verletzung und Corona-Quarantäne zuletzt „14 Tage gut trainiert“, sagte Labbadia: „Er ist ein ernsthafter Kandidat für den Kader.“

