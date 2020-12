Herthas Fahnen-Aktion in Berlin: Diese hohe Strafe droht dem Bundesligisten

Berlin. Diese Nacht-und-Nebel-Aktion war ein echter Volltreffer – zumindest aus Sicht aller Hertha-Fans. „Ein schönes Gefühl in diesen schwierigen Zeiten“, schrieb Nutzer @k_rehm bei Twitter: „Etwas Normalität und Freude. Wenn die Fahnen schon nicht im Olympiastadion wehen dürfen, dann überall sonst in der Stadt. Herrlich!“

Die Rede war von mehreren 10.000 blau-weißen Hertha-Fähnchen, die am Dienstagmorgen plötzlich an Berlins Straßen und Plätzen wehten. Ob am Olivaer Platz in Charlottenburg, an der Siegessäule, am Mehringdamm in Kreuzberg oder an der Moltkebrücke in Lichtenrade – in allen zwölf Bezirken der Hauptstadt prangten plötzlich Heerscharen blau-weißer Flaggen.

Die Idee hinter der nächtlichen Guerilla-Aktion, die am späten Montagabend gestartet wurde, war klar: Drei Tage vor dem prestigeträchtigen Bundesliga-Duell gegen den Stadtrivalen 1. FC Union (Freitag, 20.30 Uhr, Olympiastadion, live bei DAZN), das erneut ohne Zuschauer stattfindet, wollte Hertha BSC endlich das Derby-Feuer entfachen. Das gelang. „Das Derby-Fieber war absolut non-existent“, schrieb User @Lakicbee bei Twitter: „Da geht man zufällig nachts spazieren und findet das (die Fähnchen, Anm. d. Red.) vor. Einfach wunderschön!“

Fahnen in Berlin: Viele Fans von Hertha BSC greifen zu

Initiiert wurde die Guerilla-Aktion vom Bundesligisten selbst. Die Umsetzung übernahm ein Partner des Klubs, der mehr als 100 Mitarbeiter auf die Berliner Straßen entsendete. Selbst in Unions Heimatbezirk Treptow-Köpenick waren die Fähnchen zu finden, allerdings stießen sie dort auf wenig Gegenliebe. Mehrere Union-Anhänger posteten in den sozialen Netzwerken Bilder von blau-weißen Fähnchen in Abfalleimern.

Bei Hertha wird man damit leben können, denn die teils überschwänglichen Positiv-Reaktionen waren klar in der Überzahl. Schon im morgendlichen Berufsverkehr nutzten etliche Autofahrer rote Ampelphasen oder stoppten kurz, um sich kurzerhand ein Fähnchen aus dem Grünstreifen zu ziehen.

Viele Tausend Haushalte dürften nun um ein blau-weißes Fan-Utensil reicher sein. Ein Effekt, das sich die Macher der Werbe-Aktion genau so vorgestellt hatten: Die Flaggen dürfen mitgenommen werden, hieß es von Klub-Seite, verbleibende Fähnchen werde man einsammeln und entsorgen.

Hertha-Fahnen: Ordnungshüter sammeln Fähnchen ein

Trotz des großen Zuspruchs droht Hertha nun allerdings Ärger, denn bei den Ordnungsämtern verursachte die Aktion wenig Begeisterung. Allein in Charlottenburg waren am Dienstagnachmittag rund 500 Fähnchen eingesammelt und sichergestellt worden, teils von der Polizei, teils vom Ordnungs- oder Grünflächenamt.

Mehr noch: Gegen die Werbe- und Kommunikationsagentur, die die Fahnen platziert hatte, wird nun ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Eine leitende Mitarbeiterin der Agentur war während des Verteilens der Flaggen in flagranti erwischt worden.

Laut des Charlottenburger Stadtrats für Ordnungsangelegenheiten, Arne Herz (CDU), wird es ferner ein Bußgeld wegen Sondernutzung von Straßenland ohne Genehmigung geben. Jenes kann bis zu 10.000 Euro betragen – pro Fähnchen wohlgemerkt. Schlimmstenfalls könnte sich die Strafe auf einen Millionenbetrag summieren.

Ein Auge zuzudrücken, kommt für die Ordnungshüter nicht infrage. Wenn man nicht gegen Herthas Aktion vorgehe, würde dies potenzielle Nachahmer zu ähnlichen Promo-Maßnahmen ermutigen, hieß es.

Fahnen-Aktion von Hertha BSC: Stadtrat übt Kritik

„Ich verstehe die kreative Idee“, sagte Ordnungsangelegenheiten-Stadtrat Herz der Morgenpost, „aber ich hätte mir gewünscht, dass man vor der Aktion nachgedacht hätte und mit dem Geld vielleicht eine Charity-Aktion für die Hertha-Fans gemacht hätte.“ Dass Hertha und Herthas Fans während der Corona-Pandemie zahlreiche Hilfsaktionen umgesetzt haben, ist dem CDU-Mann offenbar entgangen. Am Dienstag gab der Klub etwa die Unterstützung eines Foodtrucks der Caritas bekannt.

Es ist Derby-Zeit und es wehen überall in Berlin Fahnen in den schönsten Farben. 🔵⚪️ #hahohe #BSCFCU pic.twitter.com/Mi4J6NGRsT — Sören Kablitz-Kühn (@SrenKablitzKhn) December 1, 2020

Unstrittig ist indes, dass Hertha die aktuelle Klub-Kampagne konsequent fortgeführt hat. Jene hört auf den Slogan „Wo die Fahnen blau-weiß weh’n“ – eine Hommage an Herthas Vereinslogo. Schon im jüngsten Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:5) waren die Berliner Profis mit einem Sondertrikot zum Fahnen-Motto aufgelaufen.

Hertha BSC braucht dringend Positiv-Schlagzeilen

Während frühere Image-Kampagnen in Herthas Anhängerschaft viel Kritik lostraten, kommt die aktuelle Stoßrichtung gut an. Das Spielen mit den traditionellen Vereinsfarben, dem Motiv der Fahne und dem Berlin-Bezug hatten sich große Teile der aktiven Fan-Szene lange gewünscht.

Die äußerst positive Resonanz kann der Klub aktuell gut gebrauchen, denn sportlich hinkt Hertha den eigenen Ambitionen noch immer weit hinter. Während Rivale Union (16 Punkte, Tabellenplatz sechs) einen traumhaften Saisonstart erwischt hat, rangiert Hertha nach nur zwei Siegen aus neun Spielen auf Platz 13. Auch deshalb ist die blau-weiße Fähnchen-Euphorie des Dienstags nicht mehr als eine Momentaufnahme. Um es mit Twitter-User @tuschelino zu sagen: „Coole Aktion! Wichtig ist dann auf dem Platz.“

