Hertha BSC holt in Leverkusen einen Punkt als Mutmacher

Berlin. Jessic Ngankam schlug die Hände vors Gesicht. Dem Stürmer von Hertha BSC war sofort klar: Das hätte es sein können. Der Lucky Punch, der Treffer in letzter Sekunde, das Tor, das drei Punkte wert gewesen wäre. Weil Keeper Lukas Hradecky aber wenig Mühe mit Ngankams Kopfball hatte, blieb es beim 0:0 zwischen Hertha und Bayer Leverkusen.

Ein Punkt beim Tabellendritten. Durchaus ein Erfolg, wenn man bedenkt, dass Bayer in der Fußball-Bundesliga noch ungeschlagen ist. „Mit dem Punkt sind wir zufrieden“, erklärte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich. „Auch wenn es nicht das beste Spiel von uns war.“ Aber eben auch nicht das schlechteste.

Nach der herben 2:5-Klatsche in der Vorwoche gegen Borussia Dortmund hatte Trainer Bruno Labbadia der gleichen Startelf vertraut. Und seine Mannschaft enttäuschte den 54-Jährigen nicht. Sie spielte konzentriert, verteidigte aufmerksam und stand dem Gegner vor allem in der ersten halben Stunde ständig auf den Füßen.

Der Offensive von Hertha BSC fehlt die Durchschlagskraft

Sogar die erste Torchance des Spiels gehörte dem Tabellen-13. aus der Hauptstadt. Dodi Lukebakio tauchte frei vor Bayer-Keeper Hradecky auf, konnte den Ball aber nur noch anstupsen (8. Minute). Auch seinem Flachschuss wenige Minuten später fehlte der nötige Drall (12.). „Wenn er da konsequenter reingeht, können wir ein Tor machen“, sagte Trainer Labbadia.

Während Herthas Offensive die nötige Durchschlagskraft fehlte, stand immerhin die noch gegen Dortmund extrem fehleranfällige Abwehr sicher. Kapitän Dedryck Boyata und Nebenmann Omar Alderete verhinderten gleich mehrfach gefährliche Torschüsse der Gastgeber. Erst klärte Boyatas Fuß gegen Moussa Diaby (15.), dann war es Alderete, der einen Schritt schneller war als Patrik Schick (28.).

Hertha-Torhüter Alexander Schwolow bekam daher gar nicht mal so viel zu tun. Und wenn, dann war der 28-Jährige zur Stelle. Bei Kerem Demirbays Versuch aus gut 25 Metern (32.) und auch bei Leon Baileys Distanzschuss (34.). „Es ist gut, dass wir gegen einen solchen Gegner zu Null gespielt haben“, befand Labbadia. „Alles in allem ist es ein gerechtes Unentschieden.“

Am Freitag trifft Hertha BSC auf Stadtrivale Union Berlin

Zwar hätte Torhüter Schwolow „das Spiel lieber gewonnen“, kurz vor Abpfiff wäre aber auch fast noch der eine Punkt futsch gewesen. Nach einem Freistoß von der linken Seite köpfte Leverkusens Kapitän Lars Bender nur knapp am rechten Pfosten vorbei (90 +2.). Dass Ngankam, der für den wieder einmal harmlosen Krzysztof Piatek in der 70. Minute eingewechselt worden war , wenige Sekunden vor Schluss ebenso glücklos blieb, besiegelte das nach Labbadias Meinung „gerechte Unentschieden“.

Vor dem Derby am kommenden Freitag gegen den 1. FC Union (20.30 Uhr, DAZN) war der wenn auch etwas zähe Auftritt gegen Leverkusen in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Schließlich kommt der Stadtrivale aus Köpenick „mit breiter Brust“, wie Sportdirektor Friedrich wusste. Da kann ein wenig Selbstvertrauen bestimmt nicht schaden.

