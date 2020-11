Warum Hertha BSC Leverkusen als Vorbild nehmen sollte

Berlin. Die Bilanz ist beinah furchteinflößend. 13 Pflichtspiele in dieser Saison, nur eine Niederlage in der Europa League, in der Fußball-Bundesliga als einzige Mannschaft neben dem VfL Wolfsburg noch ungeschlagen: Bayer Leverkusen beeindruckt bislang mit gnadenloser Effizienz und ansehnlichem Fußball.

Allerdings ist es offenbar das Schicksal der „Werkself“, dass sie einfach immer unter dem Radar fliegt. Unbeachtet von den meisten ihre Arbeit verrichtet – durchaus erfolgreich, aber eben ohne dabei groß aufzufallen. In der Liga hat sich die Mannschaft von Trainer Peter Bosz bis auf Platz drei geschoben, in der Europa League ist die Zwischenrunde so gut wie gesichert.

Faktoren, die Bruno Labbadia vor dem Duell von Hertha BSC mit Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) dazu bewegen, den Werksklub „auf eine Stufe mit Dortmund und selbst mit Bayern“ zu stellen, wie der Trainer der Berliner erklärt. Bayer sei deswegen ein „ähnlich dickes Brett“ wie der BVB, gegen den es am vergangenen Wochenende eine herbe 2:5-Klatsche gab.

Hertha BSC seit 2000 nur vier Mal unter den Top 5

Schaut man sich aber den Werdegang der Leverkusener an, drängt sich recht schnell der Eindruck auf, dass Leverkusen genau da ist, wo Hertha hin will. Auf seinem Weg nach oben, Richtung Europa, raus aus dem grauen Mittelmaß.

In den vergangenen 20 Jahren landete Bayer in der Endabrechnung nur fünf Mal nicht unter den besten fünf Mannschaften in Deutschland, in Europa verpassten die Rheinländer nur vier Mal einen der großen internationalen Wettbewerbe. 2002 ging es für den Uefa-Pokalsieger von 1988 sogar bis ins Champions-League-Finale.

Herthas Bilanz liest sich dagegen doch eher durchwachsen. Nur vier Mal reichte es in der Bundesliga für einen Platz unter den Top 5, hinzu kamen zwei Abstiege. Im europäischen Geschäft mischten die Berliner seit 2000 immerhin zehn Mal mit – meist war aber in der Gruppenphase, maximal im Achtelfinale Endstation.

Hertha BSC und Leverkusen investieren ähnliche Summen

Herthas kommender Gegner hat sich durch seine permanente Präsenz in Europa (und den Bayer-Konzern im Rücken) dagegen nicht nur finanziell stabilisiert. Der Klub wirkt im Vergleich zu den Branchengrößen wie etwa Bayern München oder Borussia Dortmund meist etwas bieder, er hat sich aber trotzdem einen Namen gemacht. Leverkusen ist in Europa ein Begriff. Ebenso wie Rudi Völler, Weltmeister von 1990 und einstiger Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, der an der Spitze der Geschäftsführung die sportlichen Geschicke leitet. Ein Name, der in Verhandlungen mit potenziellen Spielern Türen öffnet.

So lotste Völler im Sommer Patrik Schick nach Leverkusen. Der tschechische Stürmer war heiß begehrt, kam schließlich aber für 26,5 Millionen Euro von AS Rom ins Rheinland. Eine Investition, die sich der Verein leisten konnte, weil der Transfer von Supertalent Kai Havertz zum FC Chelsea 80 Millionen Euro und der Verkauf von Kevin Volland nach Monaco 15,5 Millionen Euro in die Kassen spülten.

Die Größenordnung, mit der in der Sommerpause die Kader umgekrempelt wurden, ist in Leverkusen und bei Hertha durchaus vergleichbar. Zumindest was den finanziellen Rahmen angeht. Beide Teams gaben knapp 33 Millionen Euro für neue Spieler aus. Während Leverkusen mit nur drei Zugängen und den Abgängen von Havertz und Volland eher einen qualitativen Umbruch hinter sich hat, hat man die Millionen von Investor Lars Windhorst bei Hertha genutzt, um quantitativ aufzuräumen.

Hertha BSC fehlen Führungsspieler

„Wir haben halt 14 Spieler abgegeben und acht geholt“, sagt Trainer Labbadia. Die Einnahmen aus den Weggängen von Profis wie Vedad Ibisevic , Salomon Kalou oder Per Skjelbred (alle ablösefrei) halten sich in Grenzen. Welchen Wert die Spieler für die Mannschaft hatten, merkt man aber erst jetzt. Es fehlen Führungsspieler, die vorangehen.

Der Coach sieht den Grund dafür auch im Corona-Lockdown. Die Abstands- und Hygieneregeln würden das Miteinander erschweren. Beim Mittagessen dürften nur Kleingruppen zusammensitzen, Mannschaftabende, bei denen die Spieler auch mal außerhalb des Feldes zusammenkommen würden, müssen ganz ausfallen. „Das ist schade, denn Kommunikation findet nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb statt“, weiß Labbadia.

Hertha BSC sucht noch das Kollektiv

Damit steht die Mannschaft des 54-Jährigen aber nicht allein da. Die Corona-Regeln gelten für alle Bundesligisten. Zwar sind die Umbrüche in anderen Klubs nicht ganz so groß. Beim 1. FC Union aber hat man es beispielsweise hinbekommen, gleich elf neue Spieler schleunigst zu integrieren. Und auch in Leverkusen hat sich schon ein neues Kollektiv geformt. „Man merkt, dass sie die ganze Zeit zusammen sind, dass Automatismen greifen, dass sie von Sieg zu Sieg mehr Selbstvertrauen bekommen“, bemerkt Labbadia.

Und das, obwohl Leverkusen seit Jahrzehnten mit dem unschönen Beinamen „Vizekusen“ zu kämpfen hat. In Berlin wäre man über die Rolle des ewigen Zweiten wahrscheinlich sogar glücklich. Der Blick auf die Tabelle - mit Rang 13 und dem drohenden Absturz auf den Relegationsplatz – ist nämlich ziemlich furchteinflößend.

